Brazília az utolsó percekben lőtt góllal győzött a japánok ellen

Szano Kaisu a 29. percben vezetést szerzett az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játékrész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépett Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban.

A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcaddöntőben esett ki.

A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart-Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban.

Eredmény, világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért: Brazília-Japán 2-1 (0-1) Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v: Maurizio Mariani (olasz)

gólszerzők: Casemiro (56.), Martinelli (96.), illetve Szano (29.)

sárga lap: Casemiro (14.), Danilo (48.), illetve Szano (12.), Kamada (45.), Szuzuki Dzs. (84.)

Brazília:

Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - B. Guimaraes (Danilo Santos, 98.), Casemiro (Fabinho, 92.), Paquetá (Endrick, a szünetben) - Rayan, M. Cunha (Martinelli, 66.), Vinícius



Japán:

Szuzuki Z. - Tanigucsi, Tomijaszu, Ito H. - Doan (Szugavara, 66.), Kamada (Tanaka, 78.), Szano K., Ito Dzs. (Macsino, 78.), Nakamura (Szuzuki Dzs., 66.) - Ueda, Maeda (Ogava, 97.)

A brazil válogatott rögvest magához ragadta a kezdeményezést, az első tíz percben szinte végig a japánok térfelén tartotta a labdát, de gólszerzési lehetőséget nem alakított ki.

Idővel az ázsiaiak is vezethettek néhány támadást, de egy eredménytelenül elvégzett szabadrúgáson és egy Ueda Ajasze-fejesen kívül nem sok lehetőségük akadt. Közben az ötszörös vb-győztes támadásaiból továbbra is hiányzott az átütőerő, majd a 29. percben Szano Kaisu labdát szerzett a kezdőkörben, végigrobogott az ellenfél térfelén, és 21 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

Japán az első félidőben az egyetlen kaput eltaláló lövéséből került előnybe. A dél-amerikai együttes hátrányban méginkább nehezebben jutott el ellenfele tizenhatosáig, Vinícius és Matheus Cunha lövésénél pedig Szuzuki Zaion védett könnyedén. A hajrában a brazilok szándékosan visszahúzódtak, átengedve a területet a japánoknak, akik viszont nem nagyon akartak nyomást gyakorolni az ellenfél védelmére.

Fordulás után Brazília a mérkőzés elejéhez hasonlóan újra a kapuja elé szorította ellenfelét, ezúttal azonban inkább a beadásokkal próbálkozott. Az ívelgetések aztán eredményre vezettek, mert Gabriel emelése után Casemiro az 56. percben fejjel egyenlített. Sőt a Manchester United középpályásának találata előtti támadásnál már Cunha is gólt szerezhetett volna, de a labda a gólvonalon álló Tomijaszu Takehiro válláról a kapus kesztyűjére pattant, majd vissza a belső védő elé, akinek csapattársa végül felszabadított.

A döntetlennel a brazil együttes nem elégedett meg, de Vinícius cselsorozatát követően Szuzuki ütötte a bal kapufára a labdát. Állandósult a brazil mezőnyfölény, az utolsó negyedórában az ellenféltől jobbára már csak a védekezésre tellett, s végül a 96. percben Martinelli a bal alsó sarokba rúgta a labdát.