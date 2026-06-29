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A brazil Casemiro (b2) a gólját ünnepli csapattársaival a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Brazília-Japán mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Brazília az utolsó percekben lőtt góllal győzött a japánok ellen

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Az ötszörös győztes brazil válogatott hátrányba került ugyan, de a 96. percben szerzett góllal 2-1-re legyőzte Japánt a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában hétfőn, és a nyolcaddöntőben folytathatja.

Szano Kaisu a 29. percben vezetést szerzett az ázsiaiaknak, de Casemiro a második játékrész elején egyenlített, majd a csereként pályára lépett Martinelli döntötte el a továbbjutást a ráadásban.

A japán válogatott még sosem nyert mérkőzést világbajnokság kieséses szakaszában, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, háromszor pedig a nyolcaddöntőben esett ki.

A brazilok a legjobb 16 között az Elefántcsontpart-Norvégia párharc győztesével játszanak vasárnap este New Yorkban.

A brazil válogatott rögvest magához ragadta a kezdeményezést, az első tíz percben szinte végig a japánok térfelén tartotta a labdát, de gólszerzési lehetőséget nem alakított ki.

Idővel az ázsiaiak is vezethettek néhány támadást, de egy eredménytelenül elvégzett szabadrúgáson és egy Ueda Ajasze-fejesen kívül nem sok lehetőségük akadt. Közben az ötszörös vb-győztes támadásaiból továbbra is hiányzott az átütőerő, majd a 29. percben Szano Kaisu labdát szerzett a kezdőkörben, végigrobogott az ellenfél térfelén, és 21 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

Japán az első félidőben az egyetlen kaput eltaláló lövéséből került előnybe. A dél-amerikai együttes hátrányban méginkább nehezebben jutott el ellenfele tizenhatosáig, Vinícius és Matheus Cunha lövésénél pedig Szuzuki Zaion védett könnyedén. A hajrában a brazilok szándékosan visszahúzódtak, átengedve a területet a japánoknak, akik viszont nem nagyon akartak nyomást gyakorolni az ellenfél védelmére.

Fordulás után Brazília a mérkőzés elejéhez hasonlóan újra a kapuja elé szorította ellenfelét, ezúttal azonban inkább a beadásokkal próbálkozott. Az ívelgetések aztán eredményre vezettek, mert Gabriel emelése után Casemiro az 56. percben fejjel egyenlített. Sőt a Manchester United középpályásának találata előtti támadásnál már Cunha is gólt szerezhetett volna, de a labda a gólvonalon álló Tomijaszu Takehiro válláról a kapus kesztyűjére pattant, majd vissza a belső védő elé, akinek csapattársa végül felszabadított.

A döntetlennel a brazil együttes nem elégedett meg, de Vinícius cselsorozatát követően Szuzuki ütötte a bal kapufára a labdát. Állandósult a brazil mezőnyfölény, az utolsó negyedórában az ellenféltől jobbára már csak a védekezésre tellett, s végül a 96. percben Martinelli a bal alsó sarokba rúgta a labdát.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Brazília az utolsó percekben lőtt góllal győzött a japánok ellen

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