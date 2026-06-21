Hiába a belga fölény

A belgák az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést, teljesen beszorították az ellenfelet, amely kizárólag a védekezésre összpontosított. Az európai csapat első nagy helyzetére tíz percet sem kellett várni, de Bejranvand védte De Cuyper jobb alsó sarokba tartó kísérletét. Amikor negyedóra után az ázsiai együttes először jutott el a belga kapuig, akkor rögtön a meccs addigi legnagyobb lehetősége adódott Kanani előtt, akinek tízméteres lövését Courtois bravúrral hárította. Ezt leszámítva továbbra is nagy fölényben futballoztak a belgák, akik elsősorban a bal oldalon Trossard remek cselei révén tudtak a rivális hátsó alakzata mögé kerülni. Hiába játszott jobban Belgium, újabb figyelmeztető jel volt számára, hogy egy iráni szabadrúgás-kombinációból gólt kapott, de a videobíró segítségével kiderült, hogy Taremi ha centikkel is, de lesen volt. A szünetig hátralévő bő 15 percben maradt az eredménytelen belga dominancia.

A szünetben beállt és a századik válogatottságát ünneplő Dzsahanbahs veszélyes lövésével indult a második játékrész, amely ezt követően ugyanabban a mederben folyt, mint az első, azaz Belgium támadott, Irán védekezett, de előbbi csak Trossard egy-egy váratlan megmozdulásából tudott veszélyt okozni, mert a többi sztár, például De Bruyne és Lukaku kifejezetten lassúnak és körülményesnek tűnt. Ezzel szemben a túloldalon Irán rögzített szituációból újabb bravúrra késztette a világklasszis belga kapust. A meccs legnagyobb helyzetét De Bruyne nagyszerű centerezése után De Cuyper hagyta ki, közeli próbálkozását Bejranvand vetődve fogta meg. Fordulatot hozott Ngoy kiállítása, aki ügyetlenkedése után lerántotta a kiugró Taremit, innentől ugyanis az emberelőnybe kerülő Irán kiegyenlítetté tette a találkozót. A hajrában mindkét fél megszerezhette volna a három pontot érő gólt, de Ezatolahi távoli bombáját Courtois, míg De Cuyper negyedik kaput eltaláló lövését Bejranvand védte, így a játékosoknak meg kellett elégedniük csapataik második döntetlenjével.

A szombati utolsó körben az európai együttes Új-Zélanddal, míg az ázsiai gárda Egyiptommal találkozik.