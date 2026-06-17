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Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Megküzdöttek az osztrákok Jordániával a foci-vb-n

Infostart / MTI

Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság J csoportjának első fordulójában.

Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a vb-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, és egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet a mérkőzésen. De az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos három pontot szereztek.

Hamar jelentős mezőnyfölénybe kerültek az osztrákok, helyzeteket azonban húsz percig nem tudtak kialakítani, miközben egy megindulásból al-Fahuri nagy lövést eresztett meg középről 17 méterről, Schlager kapus a léc alól tolta ki a labdát. Aztán amikor megint megállt egy osztrák akció lendülete, Schmid lövésre szánta el magát, húsz méterről középről nagyszerűen tekert a bal felső sarokba. A jordániaiak majdnem gyorsan válaszoltak erre, bal oldali szöglet után Olvan a felső lécre csúsztatott.

Élénk volt a tempó, lüktető a játék, az ázsiaiak nem bátortalanodtak el attól, hogy hátrányba kerültek, a folytatásban is akadt nagy gólszerzési esélyük, többet próbálkoztak kapura lövéssel, mint az osztrákok, és a játékrész végére a labdabirtoklás is szinte kiegyenlítődött.

Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya, aki a vb-rajt előtt hosszabbított szerződést, a második félidőre beküldte az egyelőre nem túl jó fizikai állapotban lévő Marko Arnautovicot. A támadások hatékonyságán igyekezett ezzel változtatni, de csakhamar a védelemben akadt problémája az osztrák csapatnak. Alig kezdődött el a második félidő, egy gyors akcióból máris egyenlített a jordániai válogatott: Olvan futott el a bal oldalon, becselezte magát a 16-oson belülre, és a hosszú oldalba tekert, a labda a kapufáról pattant a hálóba. Nem sokkal később Rangnick hármat cserélt.

A játékrész közepén Arnautovic egy szöglet utáni "tömegjelenetben" a kapuba passzolt, de hosszas VAR-elemzés után a mauritániai játékvezető nem adta meg a gólt, mert előtte kezezés történt. Ivószünet következett, majd az osztrákok szöglet utáni öngóllal mégis vezetést szereztek, a folytatásban pedig már kézben tartották a mérkőzést.

A végén még kezezés miatt büntetőhöz jutottak, és Arnautovic ezt gólra váltotta.

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