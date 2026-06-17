Megküzdöttek az osztrákok Jordániával a foci-vb-n

Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a vb-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, és egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet a mérkőzésen. De az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos három pontot szereztek.

Ausztria–Jordánia 3-1 (1-0) Santa Clara, Levi's Stadion, 68 527 néző, v.: Beida (mauritániai)

gólszerzők: Schmid (21.), al-Arab (76., öngól), Arnautovic (102., 11-esből), illetve Olvan (50.)

sárga lap: Sabitzer (77.)

Ausztria:

A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (Danso, 59.), Mwene (Wanner, 59.) - Laimer, Seiwald - Schmid (Wimmer, 83.), X. Schlager (Chukwuemeka, 59.), Sabitzer - Kalajdzic (Arnautovic, a szünetben)

Jordánia:

Abulaila - Naszib (al-Roszan, 81.), Abu Alnadi (Obaid, 72.), al-Arab - Haddad (al-Mardi, 81.), al-Ravabdeh, al-Rasdan, Abu Taha - Altamari (al-Davud, 88.), Olvan, O. al-Fahuri (Azazieh, 88.)

Hamar jelentős mezőnyfölénybe kerültek az osztrákok, helyzeteket azonban húsz percig nem tudtak kialakítani, miközben egy megindulásból al-Fahuri nagy lövést eresztett meg középről 17 méterről, Schlager kapus a léc alól tolta ki a labdát. Aztán amikor megint megállt egy osztrák akció lendülete, Schmid lövésre szánta el magát, húsz méterről középről nagyszerűen tekert a bal felső sarokba. A jordániaiak majdnem gyorsan válaszoltak erre, bal oldali szöglet után Olvan a felső lécre csúsztatott.

Élénk volt a tempó, lüktető a játék, az ázsiaiak nem bátortalanodtak el attól, hogy hátrányba kerültek, a folytatásban is akadt nagy gólszerzési esélyük, többet próbálkoztak kapura lövéssel, mint az osztrákok, és a játékrész végére a labdabirtoklás is szinte kiegyenlítődött.

Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya, aki a vb-rajt előtt hosszabbított szerződést, a második félidőre beküldte az egyelőre nem túl jó fizikai állapotban lévő Marko Arnautovicot. A támadások hatékonyságán igyekezett ezzel változtatni, de csakhamar a védelemben akadt problémája az osztrák csapatnak. Alig kezdődött el a második félidő, egy gyors akcióból máris egyenlített a jordániai válogatott: Olvan futott el a bal oldalon, becselezte magát a 16-oson belülre, és a hosszú oldalba tekert, a labda a kapufáról pattant a hálóba. Nem sokkal később Rangnick hármat cserélt.

A játékrész közepén Arnautovic egy szöglet utáni "tömegjelenetben" a kapuba passzolt, de hosszas VAR-elemzés után a mauritániai játékvezető nem adta meg a gólt, mert előtte kezezés történt. Ivószünet következett, majd az osztrákok szöglet utáni öngóllal mégis vezetést szereztek, a folytatásban pedig már kézben tartották a mérkőzést.

A végén még kezezés miatt büntetőhöz jutottak, és Arnautovic ezt gólra váltotta.