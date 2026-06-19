Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó-világbajnokságon, mivel második mérkőzését is megnyerte, csütörtökön a dél-koreai csapatot 1-0-ra verte Guadalajarában.

Noha a győzelem mindkét csapat számára biztos továbbjutást ért volna, ez nem ösztönzőleg hatott a játékosokra, sokkal inkább béklyót jelentett. Legalábbis erről árulkodott, hogy a felek a legkisebb kockázatot is kerültek, alig volt mozgás a pályán, rendkívül statikus volt a játék. Akármelyik együttesnél volt a labda, hátul passzolgattak a futballisták, majd előre vágott labdával próbálták megjátszani a csatárokat, akik teljesen elvesztek a védők gyűrűjében. Az első félidő legszebb jelenetét is les előzte meg, amikor Szol kapuba tartó emelését Alvarez látványos mozdulattal rúgta ki a gólvonal előtt. A szünetig a két gárdának összesen öt gólszerzési kísérlete volt, ebből egyetlen egy találta el a kaput, de Quinones fejesét Kim védte.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, öt perc után mégis vezetést szerzett Mexikó a dél-koreai kapus hibájának köszönhetően, aki egy beívelésnél kiejtette a kezéből a labdát, Romo pedig az üres kapuba rúgta. Az ázsiaiak hátrányban sem tudtak újítani, ugyanúgy hátul passzolgattak, még a mexikói középpályát sem tudták átjátszani, nemhogy a rivális védelmét. Még ebben a periódusban is a szórványos mexikói kontrák voltak veszélyesebbek, de gól abból sem született, mert Kim két nagy védéssel próbálta jóvátenni a korábban elkövetett kapitális hibáját. A túloldalon egyetlen nagy helyzet alakult ki a hajrában, akkor pedig a hazai kapus védte Cso közeli fejesét, majd a kipattanónál és résen volt, így a jobbára eseménytelen mérkőzést Mexikó nyerte meg minimális különbséggel.

Az utolsó körben a közép-amerikai együttes a csehekkel, míg az ázsiai gárda a dél-afrikaiakkal találkozik.

Világbajnokság, A csoport, 2. forduló:

Mexikó-Koreai Köztársaság 1-0 (0-0)

Guadalajara, Akron Stadion, 45 522 néző, v.: Tejera (uruguayi)

gólszerző: Romo (50.)

sárga lap: Li Kangin (4.), Paik Szungho (58.)