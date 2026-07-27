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2026. július 27. hétfő Liliána, Olga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója

2026. július 27. 18:00
Csizmadia Ervin a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója

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Audio tartalmak

2026. július 27. 19:12
BL-döntő, Forma–1-es hétvége, Sziget – erős nyarat zárhat a budapesti turizmus
2026. július 27. 18:10
A vitorlásszövetség csatlakozott a Balaton vízminőség-megóvását célzó kezdeményezéshez
2026. július 27. 18:00
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
2026. július 27. 15:45
A Vívópercek magazin 2026. július 27-i adása
2026. július 27. 15:02
Szongoth Domán az Arénában: engem nem a sztárság érdekel, csak az NHL-ben akarok játszani
2026. július 27. 12:57
Negyedmillióan kérik az augusztus 20-i tűzijáték eltörlését – a miniszternél az ügy
2026. július 27. 12:00
Felmérhetetlen mennyiségű robbanóeszközt rejt még a Duna – a tűzszerész jóslata
2026. július 27. 10:10
„Hisz abban, amit ő épít fel” – Elemzők Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről
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