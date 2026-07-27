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Aréna
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
2026. július 27. 18:00
Csizmadia Ervin a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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2026. július 27. 18:00Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
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