A franciák nagy nehezen lebirkózták Paraguayt, és a legjobb 8 közé jutottak a foci-vb-n

Paraguay beállt a saját tizenhatosára, és 70 percet sikerrel ki is védekezett – aztán a VAR megítélt egy jogosnak tűnő büntetőt, amit Mbappé bevarrt a sarokba. A Real Madrid csatára ezzel megszerezte 19. vb-gólját, s újra egy találatra megközelítette az örökrangsort vezető Lionel Messit, akit ezen a vb-n is utolért, hiszen 7-7 góllal ők ketten vezetik a góllövőlistát.
Innentől lett kicsit érdekesebb az egyébként nagyon durva, sok szabálytalansággal és vitával tarkított meccs, de a vége maradt 1-0, így a legutóbbi vb-n ezüstérmes franciák készülhetnek a Marokkó elleni csütörtöki negyeddöntőre.
A dél-amerikai együttes 2010 után játszott újból világbajnokságon, de a négyszeres győztes németek kiejtése ellenére nem sikerült megismételnie eddigi legjobb teljesítményét, amelyet éppen 16 éve ért el, amikor a nyolc közé jutott.
Paraguay öt védővel állt fel, ráadásul a négy középpályása is mélyen visszahúzódott, egészen a saját tizenhatosa előteréig, így alaposan lecsökkentette a szabad területet a franciák előtt. A dél-amerikai együttes jóformán feladta a támadások lehetőségét, és inkább az ellenfél játékát próbálta elrontani. Mindeközben Didier Deschamps szövetségi kapitány csapata a széleken próbált a védelem mögé kerülni, de a beadások a már említett védekezés miatt nem vezettek eredményre.
Olyannyira, hogy a szünetig a mezőnyfölény ellenére a franciák egyetlen helyzetet sem alakítottak ki, ráadásul az ellenfél kellemetlen játékstílusa frusztrációt váltott ki belőlük, és a futball helyett többet foglalkoztak a paraguayiak szabálytalanságaival.
A második félidő elején az addigi legnagyobb lehetőség adódott az európai együttes előtt, a kapus Mike Maignan indításából Kylian Mbappé egyedül törhetett kapura, de a labdát képtelen volt levenni, így a védője utolérte és szögletre mentett. Később Manu Koné távoli lövésénél Orlando Gill a léc alól ütötte ki a labdát, majd csereként pályára lépett Désiré Doué, aki néhány perccel később kiharcolt egy büntetőt, amelyet a 19. vb-gólját megszerző Mbappé értékesített.
A hátrányba került dél-amerikaiak feladták a kizárólag a védekezésre koncentráló futballjukat, de folyamatos játék továbbra sem alakult ki, mert rengeteg könyöklés, lökés, alattomos belépő miatt kellett szabadrúgást ítélnie a játékvezetőnek. Mindent elárult a játékról, hogy Paraguay a 90. percben veszélyeztetett először.