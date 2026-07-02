Szenegál egy életre megtanulta, nem elég 2-0-ra vezetni a 86. percben

A belga válogatott kétgólos hátrányból fordítva hosszabbításban 3-2-re legyőzte a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett seattle-i mérkőzésén.

Az afrikai együttes az első félidő közepén Habib Diarra révén szerzett vezetést, a második elején pedig Ismaila Sarr duplázta meg az előnyt. A hajrában Romelu Lukaku váratlanul szépített, majd a csapatkapitány Youri Tielemans egyenlített. A ráadás hosszabbításában pedig Tielemans büntetője döntötte el a párharcot.

A belgák hétfőn az amerikai-bosnyák párharc győztesével találkoznak a seattle-i nyolcaddöntőben.

Világbajnokság, nyolcaddöntőbe jutásért:

Belgium-Szenegál 3-2 (0-1, 2-2, 2-2) - hosszabbítás után

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Martinez (hondurasi)

gólszerzők: Lukaku (86.), Tielemans (89., 125., utóbbit 11-esből), illetve Diarra (25.), I. Sarr (51.)

sárga lap: Mechele (64.), illetve Camara (67.)