Az utolsó percben tört meg Ecuador 19 meccses veretlensége

A meccs elején szinte kizárólag Ecuador birtokolta a labdát, az első helyzet is előtte adódott, de Valencia ziccerben fölé lőtt, akárcsak néhány perccel később Yeboah. Negyedóra elteltével kiszabadult a szorításból az afrikai csapat, sőt, közel járt a gólhoz, mert Kessie lapos lövése centikkel suhant el a bal kapufa mellett. Kifejezetten lendületessé vált a találkozó, mindkét gárda gyors, ritmusos támadásokat vezetett, Ecuador pedig kétszer is majdnem vezetést szerzett, előbb Yeboah tekerése csattant a keresztlécen, majd Vite remek kiugratása után Minda is a felső kapufát találta el. Az ecuadori védelem a széleken volt sebezhető, míg az elefántcsontparti belül, de a megingások és a sok helyzet ellenére csupán egyetlen kaput eltaláló lövés volt a szünetig, azt pedig Galindez hárította magabiztosan.

Térfélcserét követően sem vettek vissza a tempóból a játékosok, így ugyanolyan izgalmas és változatos maradt a meccs, azaz a kapuk felváltva forogtak veszélyben, viszont a befejezésekbe továbbra is hiba csúszott, a távoli kísérletek rendre egy méterrel mentek mellé, Wahi közeli lövése pedig a keresztlécre vágódott. Az afrikai csapat kezdett fölénybe kerülni, erre az ecuadori szakvezető kettős cserével és a védelem megerősítésével reagált, amivel sikerült is stabilizálnia a csapatát, sőt, Plata sistergős bombáját csak kiütni tudta Fofana. Az ivószünet után kiegyenlítetté vált az összecsapás, mindkét együttes óvatosabban futballozott, így – bár továbbra is voltak ígéretes akciók – nagy gólhelyzet sokáig nem alakult ki, de a rendes játékidő utolsó percében a jobb oldalon végigvitt ecuadori kontratámadás végén a csereként beállt Diallo 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, ezzel megszakította a rivális 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatát.

A második fordulóban az afrikai együttes Németországgal, míg a 19 meccs után először alulmaradó dél-amerikai gárda Curacaóval találkozik.