A szűkös győzelem továbbjutást ért a dél-afrikai csapatnak

Győzelmével a negyedik világbajnokságán szereplő dél-afrikai csapat először jutott tovább világbajnokságon a csoportkörből, pedig a 2002-es és a 2010-es tornán is négy pontot gyűjtött. A nyolcaddöntőbe jutásért vasárnap Kanadával találkozik Los Angelesben.

A dél-koreai válogatott az eddigi 11 vb-jén nyolcszor nem jutott túl a csoportkörön, most még reménykedhet, hogy a három pontjával benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Világbajnokság, A csoport, 3. (utolsó) forduló: Dél-afrikai Köztársaság - Koreai Köztársaság 1-0 (0-0) Monterrey, BBVA Stadion, 51 243 néző, v.: Tello (argentin)



gólszerző: Maseko (63.)



sárga lap: Modiba (73.), illetve Keszung (79.)



Dél-afrikai Köztársaság:



R. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Sithole - Maseko (Rayners, 75.), Mofokeng (Adams, 80.), Appollis (Moremi, 62.) - Makgopa



Koreai Köztársaság:



Szunggju - Hanbom, Mindzse (Dzsinszob, 66.), Kihjuk - Jungvu, Szungho (Dzsingju, a szünetben), Inbom, Teszok (Castrop, a szünetben) - Kangin, Hicsan (Hungmin, a szünetben) - Hjongju (Keszung, 74.)

A második fordulót követően eldőlt, hogy Mexikó végez a csoport első helyén, viszont a többi három csapatnak megvolt az esélye a második, szintén továbbjutást jelentő hely megszerzésére. A játéknap előtt hárompontos dél-koreai válogatott várta legkedvezőbb helyzetből az utolsó csoportmérkőzést, és úgy tűnt, gyorsan le is akarja rendezni a kérdést, mert nekiesett a dél-afrikai csapatnak. A helyzeteit azonban kihagyta, ellenfele pedig elkezdett egyre többet és veszélyesebben futballozni, a harmincadik percben pedig akár vezetést is szerezhetett volna. Thalente Mbatha húsz méterről lőtt, Kim Szunggju csak kiütni tudta a labdát, de Evidence Makgopa hétméteres ismétlésénél a kapus szintén mentett.

A dél-koreai szövetségi kapitány a szünetben hármas cserével próbálta jobb teljesítményre ösztökélni csapatát, de összességében az ázsiaiak megelégedtek az egy ponttal, az afrikaiak játékából pedig hiányzott az átütőerő, így továbbra is unalmasan csordogált a mérkőzés.

Aztán a 62. percben csereként pályára lépett Moremi a következő támadás végén gólpasszt adott Masekónak, így viszont már a dél-afrikaiak álltak a második, továbbjutást jelentő helyen. A hátrányba kerülő rivális elkezdett kapkodni, de egyáltalán nem jutott el helyzetig, így viszont ezen a vb-n másodszor maradt alul 1-0-ra.