Katar a 95. percben mentett pontot Svájc ellen

A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal szombaton a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság B csoportjában.
A második világbajnokságán részt vevő katari válogatott az eddigi három veresége után megszerezte első pontját.
Pályára lépésével Granit Xhaka és Ricardo Rodriguez is svájci rekordot állított be, a két középpályás ugyanis negyedik tornáján játszik, miként korábban Valon Behrami és Xherdan Shaquiri tették a válogatottban.
Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:
A svájci védelem határozatlansága miatt a katari Edmilson Junior már a második perc végén vezetést szerezhetett volna, de a kapus Gregor Kobelben elakadt a labda. Az esélyt tehát elszalasztotta az előző világbajnokság házigazdájának csapata, amely negyedóra után hátrányba került, a három kimaradt svájci helyzetet követően ugyanis büntetőhöz jutott Murat Yakin szövetségi kapitány együttese. A kapujából kivetődő Mahmud Abunada buktatta Remo Freulert, a megítélt tizenegyesből pedig Breel Embolo jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. A gólt követően is maradt a svájciak mezőnyfölénye, de a kétszeres Ázsia-bajnok futballistái rengeteg szabálytalansággal tördelték a játékot, igaz, Abunadának így is többször kellett védenie, hogy ne legyen nagyobb a svájciak előnye. Közvetlenül a szünet előtt azért Edmilson Junior megint helyzetbe került, Kobel azonban lábbal is védett.
Fordulás után a katari térfélre koncentrálódott a játék, de már korántsem volt annyi svájci helyzet, mint előtte. A katariak ekkor már elvétve sem jutottak el az ellenfél kapujáig, számukra maradt a folyamatos játék rendszeres megszakítása. A majd harmincperces unalmas játszadozás után Rubén Vargas a 75. percben végképp eldönthette volna a mérkőzést, de közeli lövésénél Abunada újra nagyot védett. A hajrára a svájciak lendülete is alábbhagyott, gyakran valamennyi mezőnyjátékos a katari térfélen tartózkodott ugyan, de a többség leginkább állt. Közvetlenül a mérkőzés vége előtt két katari próbálkozás jelezte előre, hogy a közel-keleti ország együttese esetleg elcsípheti a döntetlent, de Kobel ekkor még hárította ezeket a lehetőségeket. Aztán a 95. percben Homan Ahmed bal oldali beadása után Bualem Huhi fejelt a kapu bal oldalába, így a csoport másik mérkőzése, a pénteken játszott kanadai-bosnyák összecsapás után ez is 1-1-el végződött.