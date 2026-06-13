Katar a 95. percben mentett pontot Svájc ellen

A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal szombaton a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság B csoportjában.

A második világbajnokságán részt vevő katari válogatott az eddigi három veresége után megszerezte első pontját.

Pályára lépésével Granit Xhaka és Ricardo Rodriguez is svájci rekordot állított be, a két középpályás ugyanis negyedik tornáján játszik, miként korábban Valon Behrami és Xherdan Shaquiri tették a válogatottban.

Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:

Katar-Svájc 1-1 (0-1) San Francisco, Levi's Stadion, 67 699 néző, v.: S. Martínez (hondurasi)



gólszerzők: Huhi (95.), illetve Embolo (17., tizenegyesből)



sárga lap: Abunada (16.), Dzsaber (23.), illetve Zakaria (42.)



Katar:

Abunada – Al-Ui (Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, Ahmed – Dzsaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laje – Edmilson Junior (al-Hajdosz, 89.), Abdulriszag (Alaa, 60.), Afif





Svájc:

Kobel – D. Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – Ndoye (Manzambi, 65.), Embolo, R. Vargas (Amdouni, 79.)

A svájci védelem határozatlansága miatt a katari Edmilson Junior már a második perc végén vezetést szerezhetett volna, de a kapus Gregor Kobelben elakadt a labda. Az esélyt tehát elszalasztotta az előző világbajnokság házigazdájának csapata, amely negyedóra után hátrányba került, a három kimaradt svájci helyzetet követően ugyanis büntetőhöz jutott Murat Yakin szövetségi kapitány együttese. A kapujából kivetődő Mahmud Abunada buktatta Remo Freulert, a megítélt tizenegyesből pedig Breel Embolo jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. A gólt követően is maradt a svájciak mezőnyfölénye, de a kétszeres Ázsia-bajnok futballistái rengeteg szabálytalansággal tördelték a játékot, igaz, Abunadának így is többször kellett védenie, hogy ne legyen nagyobb a svájciak előnye. Közvetlenül a szünet előtt azért Edmilson Junior megint helyzetbe került, Kobel azonban lábbal is védett.

Fordulás után a katari térfélre koncentrálódott a játék, de már korántsem volt annyi svájci helyzet, mint előtte. A katariak ekkor már elvétve sem jutottak el az ellenfél kapujáig, számukra maradt a folyamatos játék rendszeres megszakítása. A majd harmincperces unalmas játszadozás után Rubén Vargas a 75. percben végképp eldönthette volna a mérkőzést, de közeli lövésénél Abunada újra nagyot védett. A hajrára a svájciak lendülete is alábbhagyott, gyakran valamennyi mezőnyjátékos a katari térfélen tartózkodott ugyan, de a többség leginkább állt. Közvetlenül a mérkőzés vége előtt két katari próbálkozás jelezte előre, hogy a közel-keleti ország együttese esetleg elcsípheti a döntetlent, de Kobel ekkor még hárította ezeket a lehetőségeket. Aztán a 95. percben Homan Ahmed bal oldali beadása után Bualem Huhi fejelt a kapu bal oldalába, így a csoport másik mérkőzése, a pénteken játszott kanadai-bosnyák összecsapás után ez is 1-1-el végződött.