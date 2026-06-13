ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 13: Breel Embolo #7 of Switzerland celebrates with teammates after scoring a penalty for the teams first goal during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Alex Livesey - FIFA

Katar a 95. percben mentett pontot Svájc ellen

Infostart / MTI

Első pontját szerezte a közel-keleti ország.

A katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal szombaton a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság B csoportjában.

A második világbajnokságán részt vevő katari válogatott az eddigi három veresége után megszerezte első pontját.

Pályára lépésével Granit Xhaka és Ricardo Rodriguez is svájci rekordot állított be, a két középpályás ugyanis negyedik tornáján játszik, miként korábban Valon Behrami és Xherdan Shaquiri tették a válogatottban.

Világbajnokság, B csoport, 1. forduló:

A svájci védelem határozatlansága miatt a katari Edmilson Junior már a második perc végén vezetést szerezhetett volna, de a kapus Gregor Kobelben elakadt a labda. Az esélyt tehát elszalasztotta az előző világbajnokság házigazdájának csapata, amely negyedóra után hátrányba került, a három kimaradt svájci helyzetet követően ugyanis büntetőhöz jutott Murat Yakin szövetségi kapitány együttese. A kapujából kivetődő Mahmud Abunada buktatta Remo Freulert, a megítélt tizenegyesből pedig Breel Embolo jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. A gólt követően is maradt a svájciak mezőnyfölénye, de a kétszeres Ázsia-bajnok futballistái rengeteg szabálytalansággal tördelték a játékot, igaz, Abunadának így is többször kellett védenie, hogy ne legyen nagyobb a svájciak előnye. Közvetlenül a szünet előtt azért Edmilson Junior megint helyzetbe került, Kobel azonban lábbal is védett.

Fordulás után a katari térfélre koncentrálódott a játék, de már korántsem volt annyi svájci helyzet, mint előtte. A katariak ekkor már elvétve sem jutottak el az ellenfél kapujáig, számukra maradt a folyamatos játék rendszeres megszakítása. A majd harmincperces unalmas játszadozás után Rubén Vargas a 75. percben végképp eldönthette volna a mérkőzést, de közeli lövésénél Abunada újra nagyot védett. A hajrára a svájciak lendülete is alábbhagyott, gyakran valamennyi mezőnyjátékos a katari térfélen tartózkodott ugyan, de a többség leginkább állt. Közvetlenül a mérkőzés vége előtt két katari próbálkozás jelezte előre, hogy a közel-keleti ország együttese esetleg elcsípheti a döntetlent, de Kobel ekkor még hárította ezeket a lehetőségeket. Aztán a 95. percben Homan Ahmed bal oldali beadása után Bualem Huhi fejelt a kapu bal oldalába, így a csoport másik mérkőzése, a pénteken játszott kanadai-bosnyák összecsapás után ez is 1-1-el végződött.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Katar a 95. percben mentett pontot Svájc ellen

svájc

katar

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
 

Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Földrengés volt Mexikóban

Földrengés volt Mexikóban

Szombaton 5,2-es erősségű földrengés rázta meg Mexikó Guerrero államát a Német Földtudományi Kutatóközpont jelentése szerint. A földmozgás fészke tíz kilométeres mélységben volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális adóssága van a manchesteri sztárklubnak: új megállapodást kellett kötni, elkerülhetetlen a csőd?

Brutális adóssága van a manchesteri sztárklubnak: új megállapodást kellett kötni, elkerülhetetlen a csőd?

Az új megállapodás értelmében a klub a korábbi adóssága kiváltásáért a korábbinál lényegesen magasabb kamatot kénytelen fizetni.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

The US president's comments come as Iran says an exact date has not been decided, but it "will not be tomorrow".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 20:00
Félmilliárdot ért ez az öt szám
2026. június 13. 19:45
A Széchenyi Egyetem: a vitnyédi ingatlant oktatási célra újították fel
×
×