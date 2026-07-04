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MIAMI GARDENS, UNITED STATES - JULY 3: Lionel Messi of Argentina scores the teams first goal, Vozinha of Cape Verde, Diney of Cape Verde during the Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 match between Argentina and Cabo Verde at Miami Stadium on July 3, 2026 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
Nyitókép: BSR Agency

Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

Infostart / MTI

Lionel Messi rekorddöntő újabb gólja után is csak 1-1-re végzett a rendes játékidőben a világbajnoki címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n. Az afrikaiak még a hosszabbításban is tudtak egyszer egyenlíteni, de a vége 3-2 lett az argentinok javára, így Messiék nézhetnek szembe a Mo Szalah vezette Egyiptommal a nyolcaddöntőben.

A hatodik labdarúgó-világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsait továbbjavítva immár 30 vb-mérkőzéssel tartja a rekordot, és a gólrekordot is újra megdöntötte, elérte a 20. vb-gólját. Ezen a vb-n 7 góllal vezeti a góllövőlistát.

(Nyitóképünkön Messi gólja: ezúttal megnyerte a csatát Vozinha kapus ellen – de a vb-n Insta-sztárrá váló 40 éves hálóőr jó pár alkalommal is óriásit védett).

A vb-újonc afrikai „csodacsapat”, a Zöld-foki Köztársaság nem veszített mérkőzést a csoportkörben. A rendes játékidőben most sem kapott ki, vagyis újabb csodát csinált, sőt még a 2x15 perces hosszabbításban is újra egyenlíteni is tudott, és csak a 110. percben kapott góllal esett ki, 3-2-es vereséggel úgy, hogy az utolsó tíz percben beszorították Argentínát, és még nekik volt jó néhány helyzetük az egyenlítéshez.

A jóval esélyesebb dél-amerikai együttes Lionel Messi huszadik vb-találatával ugyan félórát követően vezetést szerzett, de aztán látványosan ráült az eredményre, így nem volt váratlan, hogy az afrikai rivális a második félidőben Deroy Duarte góljával egyenlített. A hosszabbításban Lisandro Martinez révén ugyan újra vezetett a háromszoros világbajnok, viszont Lopes Cabral ismét egyenlített a vb egyik legszebb góljával. Végül Argentína a vártnál jóval nehezebben, de továbbjutott, mert a 111. percben egy szöglet után Cristian Gabriel Romero fejese Diney Borgesen irányt váltva pattant a zöld-foki kapuba.

Az argentinok Egyiptommal játszanak a nyolcaddöntőben kedden 18 órakor.

Kényelmes tempóban kezdett Argentína, amely türelmes játékkal próbálta feltörni a zöld-fokiak szervezett védekezését, de az ellenfél hátul nem hibázott, sőt, ugyanolyan bátran indult előre, mint a csoportmeccsek során, alkalmanként akár lövésig is eljutott. Az első nagy helyzetre negyedórát kellett várni, akkor Messi tíz méterről gurított a bal alsó sarok mellé.

Az ivószünet után viszont már nem hibázott a nyolcszoros aranylabdás futballista, Lisandro Martinez kiugratta Messit, aki egy remek átvételt követően négy méterről Vozinha felett emelt a kapuba. A góltól semmit sem változott a játék képe, többet volt a labda az argentinoknál, de ez helyzetekben nem nyilvánult meg, a zöld-fokiak pedig a kevés támadásukat igyekeztek lövéssel befejezni.

A második félidőben még a kényelmes iramból is visszavett Argentína, látványosan csak a labdabirtoklásra és az eredmény tartására törekedett, ez pedig megbosszulta magát, mert a felbátorodó zöld-fokiak két kaput elkerülő lövés után előbb egy helyzetet puskáztak el - az argentin kapus védte Deroy Duarte próbálkozását -, majd egy szép támadás végén Duarte másodjára már egyenlített. Alig néhány perc múlva visszavehette volna a vezetést Argentína, csakhogy ezúttal Messi ziccerben nem tudott túljárni a vb egyik legnépszerűbb kapusa, Vozinha eszén. A cserék hatására a dél-amerikaiak az utolsó húsz percre ritmust váltottak, így sorra dolgozták ki a helyzeteket. Messi szabadrúgását Vozinha védte bravúrral, de a zöld-foki védők is többször mentettek önfeláldozó becsúszással kulcspillanatokban. A hajrában még egy Messi-szabadrúgás keltett veszélyt, Vozinha ezt is hárította, így nagy meglepetésre hosszabbításba torkollott a mérkőzés.

Úgy tűnt, Argentínának a ráadásban már nem kell izgulnia, mert rögtön az elején egy bal oldali szöglet után a hosszú oldalon helyezkedő Lisandro Martinez le is kezelhette a labdát, majd védhetetlenül a rövid felső sarokba bombázott.

A világbajnok azonban megint megelégedett az egygólos előnnyel, ez pedig újfent nem bizonyult kifizetődőnek, ugyanis Lopes Cabral a bal oldalon előbb kicselezte MacAllistert, betört a büntetőterületre, majd hajszálpontosan a bal felső sarokba csavart. A torna egyik nagy esélyesének egy újabb szöglet hozta el a továbbjutást, amikor Romero fejese Borgesről pattant a zöld-foki kapuba.

A hátralévő tíz percre beszorult Argentína, kapusának pedig kétszer is nagyot kellett védenie a hősiesen futballozó zöld-fokiak ellen, hogy csapata kínkeservesen továbbjusson a 16 közé.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

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Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

Megint Messi: az argentinok csak hosszabbítás után tudták kiejteni a jól küzdő csodacsapatot a foci-vb-n

Lionel Messi rekorddöntő újabb gólja után is csak 1-1-re végzett a rendes játékidőben a címvédő Argentína és a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság a foci-vb-n. Az afrikaiak még a hosszabbításban is tudtak egyenlíteni, de a vége 3-2 lett az argentinok javára, így Messiék nézhetnek szembe a Mo Szalah vezette Egyiptommal a nyolcaddöntőben.
 

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