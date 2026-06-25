ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.44
usd:
312.66
bux:
138853.98
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Brazils Vinicius Junior (L) celebrates after scoring the teams opening goal during the first half of a World Cup Group C match against Scotland at Miami Stadium in Miami Gardens, Florida, on June 24, 2026. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
Nyitókép: Kyodo News, Kyodo News via Getty Images

Csoportelsőként jutott tovább Brazília, a skótok reménykedhetnek

Infostart / MTI

A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte a skót csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának miami mérkőzésén, így csoportelsőként lépett a legjobb 32 közé.

Az öt végső diadalával csúcstartó dél-amerikai együttes jövő hétfőn a nyolcaddöntőbe jutásért az F jelű négyes második helyezettjével találkozik Houstonban, míg az európai gárda három pontjával még reménykedhet, hogy benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból.

Mezőnyben jól kezdett az esélytelenebb skót csapat, mégis már a hetedik percben hátrányba került egy kapitális védelmi hiba miatt, McKenna passzát ugyanis a saját 16-osán belül blokkolta Rayan, a középre pattanó labdát pedig a kapus Gunnt megelőzve Vinícius az üres kapuba passzolta.

Mezőnyben a gól után is kiegyenlített maradt a küzdelem, de a skót védelem majdnem összehozott egy második gólt is az ellenfélnek, csakhogy a videóbíró szerint az utolsó embertől labdát szerző, majd gólt rúgó Vinícius szabálytalankodott Hendryvel szemben.

Noha a második gólt megúszta az európai csapat, a sorozatos hibák érezhetően elbizonytalanították játékosait, támadásban például majdnem minden akció McTominay-n futott keresztül, a skótok legértékesebb futballistája azonban rendkívül gyenge napot fogott ki, ennél fogva csapata csak hátul volt veszélyes.

A szünet előtt fokozta a nyomást Brazília, a skótok pedig felszabadítás helyett ismét felesleges kockázatot vállalva játszottak hátul, a labdaeladás vége pedig az lett, hogy Vinícius fejjel megduplázta a dél-amerikaiak előnyét. A második gólnál a labdának alászaladó Gunn aztán egy nagy védéssel javított.

A második félidőre valamelyest feljavult Skócia támadójátéka, de eleinte így is csak brazil helyzet volt, viszont ekkor Gunn védései miatt nem nőtt a különbség, pedig Vinícius kiugratása ziccer volt. A hatvanadik percben végleg eldőlt a találkozó, amikor Cunha is betalált.

A szigetországiak lelkesedése viszont nem tört meg, így ezt követően legalább Alissonnak is akadt komoly védenivalója, például McTominay fejesénél. Ami viszont újra lázba hozta a közönséget, az a sérülése után visszatérő Neymar beállítása volt, aki a hosszabbítással együtt bő negyedórát kapott Carlo Ancelotti szövetségi kapitánytól, és volt is egy kapura lövése, de Gunn könnyedén védett.

Az utolsó negyedórában is mindkét fél bátran próbálkozott, így az eldőlt kérdések ellenére élvezetes futballt láthatott a publikum, de gólt már nem.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Csoportelsőként jutott tovább Brazília, a skótok reménykedhetnek

brazília

skócia

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

Apáti Ferenc: több ok miatt is kellenek a külföldi vendégmunkások a zöldség-gyümölcs ágazatban

„Nem tudjuk megúszni, hogy harmadik országbeli munkaerővel dolgoztassunk” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc egyetemi docens szerint egyre kevesebb magyar születik, egyre kevesebben vállalják el a betakarítás nehéz fizikai munkáját, és a piaci verseny miatt nem tudnak nekik sokkal magasabb bért adni.
Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Ukrajna úgy érzi, egyre jobban állnak a fronton, a tömeges dróntámadásoknak köszönhetően. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.
 

Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív

Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

60 ezres várost zárnak harapófogóba az oroszok, behódolt Zelenszkijnek Putyin szövetségese - Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

Lassan teljesen bekerítik az oroszok a háború előtt 60 ezres lélekszámú donyecki Kosztyantynivkát, a település északi részéből zárják az ollót a déli városrész felé. Fehéroroszország behódolt Zelenszkij elnök ultimátumának: leszerelték a határ mentén felállított jeladókat, melyeket az oroszok dróntámadások koordinálására használtak. Közben a tárgyalások teljesen megrekedtek, Oroszország a Trump-adminisztrációt is hevesen kritizálni kezdte. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban

Ezt kell tenni, ha gyereket vagy állatot látunk egy tűző napon hagyott autóban

Pár perc alatt életveszélyessé válhat egy napon parkoló autó utastere a nyári kánikulában.

BBC
Business Sport Travel Science
Powerful back-to-back earthquakes strike Venezuela, collapsing buildings in Caracas

Powerful back-to-back earthquakes strike Venezuela, collapsing buildings in Caracas

A magnitude 7.2 quake was followed seconds later by a stronger one of 7.5, causing panic in the capital and leading to a state of emergency being declared.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 06:25
Megvan, mikor nyílik újra a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdő
2026. június 25. 06:12
Újabb mentőszolgálat indult
×
×