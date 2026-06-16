Egyiptom elleni döntetlennel kezdett a belga válogatott

A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket, a 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon.

Az egyiptomi csapat negyedik világbajnokságán szerepel, de a nyolcadik mérkőzését követően is nyeretlen, korábban két döntetlen volt a legjobb eredménye.

Belgium-Egyiptom 1-1 (0-1) Seattle, Lumen Field, 66 775 néző, v.: Abatti (brazil)



gólszerzők: Hani (66., öngól), illetve Asur (20.)



sárga lap: Castagne (14.), De Cuyper (75.), illetve Attia (13.), Fatuh (34.)



Belgium: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper, 56.) - Tielemans, A. Onana (Raskin, 56.), De Bruyne (Vanaken, 86.) - Trossard, De Ketelaere (Lukaku, 66.), Doku (Fernandez-Pardo, 86.)



Egyiptom: Sobeir - Ibrahim, Hani, Fathi (Adel, 88.), Fatuh (Hafez, 88.) - Attia, Lasin, Asur (Rabia, 71.), Ziko (Zizo, 76.) - Marmus, Szalah (Abdelkarim, 76.)

Bár Kevin de Bruyne a hetedik percben egy távoli lövéssel veszélyeztette az ellenfél kapuját, a belga válogatott korántsem olyan elánnal kezdte a mérkőzést, ahogyan a világranglistán kilencedik helyen lévő csapattól várható lett volna. Ellenben az egyiptomi csapat bátran és lendületesen kezdett, és a huszadik perc elején megszerezte a vezetést. Mohamed Szalah tette keresztbe a labdát jobbról, Emam Asur a tizenhatos előterében átvette, s mivel a belga védelemből senki sem lépett ki, a középpályás húsz méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese a hidratációs szünet után elkezdett ugyan támadni, de rengeteg labdakezelési és átadási hibával, így helyzetet továbbra sem alakított ki. Mindeközben pedig Mosztafa Ziko lövése után a vetődő Thibaut Courtois mentette meg csapatát az újabb góltól.

Szünet után a belgák részéről De Bruyne állt legközelebb a gólszerzéshez, de a húszméteres szabadrúgását követően a labda a jobb kapufáról pattant oldalra. A másik oldalon a 34. életévét a mérkőzés napján betöltő Szalah fejelt, de Courtois a gólvonalon mentett. A második félidőben lényegesen jobban játszottak a belgák, és a kapufa után De Bruyne újra, illetve Youri Tielemans is veszélyeztetett. Aztán a 66. percben pályára lépett Romelu Lukaku, néhány másodperccel később pedig jött az egyenlítés. A Napoli 33 éves csatára két védő között próbálta kapuba rúgni a jobb oldalról érkező labdát, amely végül Mohamed Hani lábáról vágódott saját kapujába. A hajrában is támadásban maradtak a belgák, de újabb gólt már nem szereztek, ahogyan Egyiptom se. A csoport másik mérkőzését, az Irán - Új-Zéland összecsapást – közép-európai idő szerint – kedden hajnali 3 órakor játsszák.