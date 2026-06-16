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Az egyiptomi Mohamed Háni (b2) öngólt lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság G csoportja elsõ fordulójának Belgium-Egyiptom mérkõzésén a seattle-i Lumen Field stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Maddy Grassy

Egyiptom elleni döntetlennel kezdett a belga válogatott

Infostart / MTI

A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság G csoportjának hétfői nyitómérkőzésén.

A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket, a 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon.

Az egyiptomi csapat negyedik világbajnokságán szerepel, de a nyolcadik mérkőzését követően is nyeretlen, korábban két döntetlen volt a legjobb eredménye.

Bár Kevin de Bruyne a hetedik percben egy távoli lövéssel veszélyeztette az ellenfél kapuját, a belga válogatott korántsem olyan elánnal kezdte a mérkőzést, ahogyan a világranglistán kilencedik helyen lévő csapattól várható lett volna. Ellenben az egyiptomi csapat bátran és lendületesen kezdett, és a huszadik perc elején megszerezte a vezetést. Mohamed Szalah tette keresztbe a labdát jobbról, Emam Asur a tizenhatos előterében átvette, s mivel a belga védelemből senki sem lépett ki, a középpályás húsz méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese a hidratációs szünet után elkezdett ugyan támadni, de rengeteg labdakezelési és átadási hibával, így helyzetet továbbra sem alakított ki. Mindeközben pedig Mosztafa Ziko lövése után a vetődő Thibaut Courtois mentette meg csapatát az újabb góltól.

Szünet után a belgák részéről De Bruyne állt legközelebb a gólszerzéshez, de a húszméteres szabadrúgását követően a labda a jobb kapufáról pattant oldalra. A másik oldalon a 34. életévét a mérkőzés napján betöltő Szalah fejelt, de Courtois a gólvonalon mentett. A második félidőben lényegesen jobban játszottak a belgák, és a kapufa után De Bruyne újra, illetve Youri Tielemans is veszélyeztetett. Aztán a 66. percben pályára lépett Romelu Lukaku, néhány másodperccel később pedig jött az egyenlítés. A Napoli 33 éves csatára két védő között próbálta kapuba rúgni a jobb oldalról érkező labdát, amely végül Mohamed Hani lábáról vágódott saját kapujába. A hajrában is támadásban maradtak a belgák, de újabb gólt már nem szereztek, ahogyan Egyiptom se. A csoport másik mérkőzését, az Irán - Új-Zéland összecsapást – közép-európai idő szerint – kedden hajnali 3 órakor játsszák.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Egyiptom elleni döntetlennel kezdett a belga válogatott

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