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Nyitókép: Infostart/Gemini

A legfontosabb hírek megszakítás nélkül az InfoRádióban – hallgassa élőben!

InfoRádió

Változatlanul a nap 24 órájában sugározza adását Magyarország első és egyetlen hírrádiója.

Az InfoRádió 2000. október 2-i indulása óta folyamatosan közli a legfontosabb híreket a politika, a gazdaság, a tudomány, a kultúra és a sport világából, de rendszeresen beszámol a várható időjárásról és a közlekedési változásokról is.

Az InfoRádió 25 év után is egyedi hírforrás: negyedóránkénti gyors, hiteles, releváns és megbízható hírszolgáltatás mellett a közélet legfontosabb és legfrissebb információit helyszíni tudósításokkal, interjúkkal, rendkívüli híradásokkal, illetve az esti műsorsávban és a hétvégén magazinműsorokkal, podcastokkal egészíti ki.

A hírrádiós karakterben fontos elem, hogy a reggel hat és este hat közötti 12 órás „gördülő hírfolyamban” egyetlen anyag, tudósítás, interjú sem lehet hosszabb 3 percnél. Egyedi szolgáltatás a rendkívüli híradás is: a hírrádió azonnal megszakítja a tervezett adásrendet, ha különleges esemény történik, és erről tudósítja a hallgatókat. Az InfoRádió abban is egyedülálló a magyarországi kereskedelmi alapon működő rádiók között, hogy egyáltalán nem sugároz zenét, szórakoztató tartalmat.

A politikai-közéleti sajtóorgánumtól az is megkülönbözteti, hogy az InfoRádió a tárgyilagos hírközlésre szorítkozik, és nem közöl saját véleményt vagy szerkesztőségi kommentárt. Az Aréna című egyórás interjúműsor az ország egyik legtöbbet idézett rádióadása. A beszélgetéseket a már több mint 66 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornán is elérhetik az érdeklődők.

Az InfoRádió adása az idén nyáron is megszakítás nélkül hallható Budapesten és körzetében a 88,1 MHz-es frekvencián a nap 24 órájában, az interneten pedig bárhol az országban vagy szerte a világban. Az infostart.hu oldalon egyetlen kattintással elérhető az élő adás, de visszahallgathatók a korábbi magazinműsorok vagy Aréna-adások is, sőt az aktuális közéleti, gazdasági vagy sporthírek is. Ehhez nem kell más, csak internetkapcsolat.

Az infostart.hu oldalon mindössze az InfoRádió – Élő feliratra kell kattintani, és máris szól az InfoRádió. Amíg nem csukja be az új ablakban felugró lejátszót, a rádió szól, ön pedig közben böngészheti tovább a híreket is.

Mobiltelefonon is ott a kezében az InfoRádió élő adása. A böngészőben az Infostart.hu oldalát megnyitva a képernyő tetején az InfoRádió – Élő feliratra bökve egyetlen érintéssel hallgatható a rádió műsora a nap 24 órájában, a világ bármely, internettel ellátott pontján.

Az InfoRádió nemcsak számítógépen vagy okoseszközön hallgatható online, hanem olyan internetrádión is, amelyet kifejezetten az online sugárzott adások vételére alakítottak ki.

Hallgassa Ön is élőben az InfoRádiót, ha nem akar lemaradni a legfrissebb és legfontosabb hírekről!

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Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
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2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
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Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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