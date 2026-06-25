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A marokkói válogatot tagjai ünnepelnek, miután 4-2-re gyõztek a 2026. labdarúgó-világbajnokság C csoportja harmadik fordulójának Marokkó-Haiti mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

„Fradi-góllal” kezdődött, de Marokkó hátrányból fordítva legyőzte Haitit

Infostart / MTI

Az előző tornán negyedik marokkói válogatott kétszer is hátrányba került ugyan, végül 4-2-re legyőzte Haitit szerdán a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának atlantai összecsapásán, így a második helyen jutott tovább.

A marokkói csapat 25. világbajnoki mérkőzésén először nyert hátrányból, sőt, első alkalommal szerzett négy gólt egy mérkőzésen. Az észak-afrikaiak jövő hétfőn a mexikói Monterreyben a F csoport győztesével csapnak össze.

A közép-amerikai együttes második vb-jén is szerzett pont nélkül búcsúzott. A Ferencváros haiti légiósa, Lenny Joseph ötödik válogatott mérkőzésén lépett pályára, először a kezdőcsapat tagjaként és elévülhetetlen érdemei voltak az első találatban.

Bár marokkói helyzettel kezdődött a mérkőzés, az első ellentámadásból Joseph közreműködésével Haiti megszerezte a vezetést. A jobb szélen vezetett támadás végén a Ferencváros csatára közelről, sarokkal emelte a hálóba a labdát, amely végül a kivetődő kapus hátáról pattant be.

A gyorsan hátrányba kerülő kétszeres Afrika Kupa-győztes fokozta az iramot, egy percen belül két gólszerzési lehetőséget is elpuskázott, de utána is támadásban maradt.

Fél óra elteltével egy akción belül kétszer is betalálhatott volna, de a vetődő Placide előbb Hakimi, majd a kapusról kipattanó labdát megszerezve el-Kabi lövését is hárította.

Az első játékrész hajrájában Hakimi mégis egyenlített, mégpedig bevetődve a gólvonalról. Noha alig volt idő hátra a szünetig, mégis továbbikét gól született: előbb Isidor 22 méterről bombázta a labdát a jobb felső sarokba, így Haiti ismét előnybe került, amelyet azonban nem tudott megőrizni, mert Szaibari a harmadik vb-góljával döntetlennel vonulhattak a csapatok az öltözőbe.

Fordulás után visszafogottabban futballozott mindkét együttes, de így is akadt egy marokkói lehetőség el-Hannussz előtt, Placide, a pályafutása utolsó mérkőzését játszó haiti kapus azonban ezúttal is mentett. Aztán a 78. percben már ő sem segített, mert Rahimi lövésénél a labda egy haiti védő lábán megpattanva vágódott a kapu bal oldalába.

Úgy tűnt, a haiti válogatott elfáradt a hajrára, játékosai már nem jutottak el az ellenfél kapujáig, és egyre többet reklamáltak a játékvezetőnél.

A végeredményt Jasszin állította be a 89. percben, de ezt Joseph már csak a kispadról figyelhette, mert cserével elhagyta a pályát.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „Fradi-góllal” kezdődött, de Marokkó hátrányból fordítva legyőzte Haitit

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