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Nyitókép: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Több mint egy napja küzdenek a lángokkal Százhalombattánál, és még nem látszik a vége – képek

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Komposzttároló és szalmabálák égnek, tarló is lángra kapott.

Százhalombatta és a 6-os főút közti területen tarló, körbálák, illetve 30 000 köbméternyi komposzt gyulladt be kedd délután. Az érdi és a törökbálinti hivatásos valamint a százhalombattai önkéntes tűzoltók kezdtek dolgozni a lángok megfékezésén, később csatlakoztak többek között gödöllői és fővárosi hivatásos, valamint a százhalombattai létesítményi és önkéntes tűzoltók. A munka a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik.

  • Az oltáshoz használt rengeteg víz biztosítását monori, szentendrei, dabasi, szigetszentmiklósi és fővárosi vízszállítók is segítik.
  • Munkagépek érkeztek a helyszínre, amelyek körbetárcsázták a területet.

Szerda délutánra már huszonnégy órája dolgoztak Érd és Százhalombatta között a tűzoltók, utóbbi település külterületén. Több oldalról avatkoznak be, vízsugarakkal, munkagépek segítségével határolták körül a tüzet, védik a környezetet. A Fejér vármegyei mobil labor folyamatosan méréseket végzett a tűzeset közelében és a környező településeken.

A katasztrófavédelem szerint a beavatkozás még sokáig eltarthat.

Mint a Facebokon írták, emberfeletti munka, küzdelem a hőséggel, a tűzzel egy ilyen eset, amely már a sokadik ezen a száraz és meleg nyáron, amikor éjjel-nappal, olykor több napon keresztül kell dolgozniuk (váltásokban) a tűzoltóknak.

A legnehezebb órákban 16 jármű és mintegy 50 tűzoltó dolgozott egyszerre az oltáson.

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Kezdőlap    Belföld    Több mint egy napja küzdenek a lángokkal Százhalombattánál, és még nem látszik a vége – képek

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