Ecuador meglepte Németországot és továbbjutott a foci-vb-n

A négyszeres világbajnok európai együttes, amelynek a kudarccal megszakadt a 11 meccsen át tartó győzelmi sorozata, jövő hétfőn egy csoportharmadikkal találkozik Bostonban, míg a dél-amerikai gárda egy csoportelsővel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.

Ecuador–Németország 2-1 (1-1) New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Penso (amerikai)

gólszerzők: Angulo (9.), Plata (77.), illetve Sané (2.)

sárga lap: Hincapie (43.), Franco (50.), Plata (89.), illetve Pavlovic (44.)

Ecuador:

Galindez - Franco (Preciado, 64.), Ordonez, Pacho, Hincapie (Estupinan, 71.) - Yeboah (F. Torres, 85.), M. Caicedo, Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) - Plata, Valencia (Rodriguez, 64.)

Németország:

Neuer - Kimmich (Thiaw, 60.), Tah, Rüdiger, Raum - Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, a szünetben) - Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) - Havertz (Undav, 60.)

Nagyon jó ritmusban kezdődött a találkozó, és rögtön az első lövésből Sané révén vezetést szerzett a már biztos csoportelső német csapat, melynek szurkolói nem örülhettek sokáig, mivel Angulo remek ütemben, Pavlovic lábai között lőtte el a labdát, így a késve vetődő Neuer sem tudott hárítani. Érződött, hogy a dél-amerikaiak számára fontosabb a mérkőzés, mert nekik csakis a győzelem kínált reális továbbjutási esélyt, ennek megfelelően küzdöttek, minden egyes labdáért megharcoltak, és rövidebb periódusokban beszorították a jobb erőkből álló riválist, helyzetekig azonban nem jutottak. A kissé motiválatlannak tűnő németek lassú tempóban futballoztak, így ezen a vb-n az eddigi leggyengébb félidejüket produkálták.

A második játékrész majdnem német büntetővel indult, de a videóbíró segítségével kiderült, hogy Sané szabálytalanságával indult az akció. Ezt leszámítva egyenlő erők küzdelmét hozta a folytatás, igazán nagy lehetőség egyik fél előtt sem adódott. Az ivószünet után viszont Ecuador mindent egy lapra feltéve kezdett rohamozni a továbbjutást jelentő gólért, ez pedig területet nyitott a német csapatnak is. Sané közel járt a duplázáshoz, de Galindez védésével életben tartotta csapata reményeit, amelyek akkor kerültek igazán elérhető közelségbe, amikor egy jobb oldali beadás után Plata megszerezte a vezetést. A dél-amerikai együttes lendületben maradt, akár el is dönthette volna a meccset, majd a hétperces hosszabbításra beszorult, de ellenfele nem tudott egyenlíteni, így végül mindkét válogatott folytathatja szereplését a kieséses szakaszban.

(Nyitókép: az ecuadori Nilson Angulo belövi csapata egyenlítõ gólját)