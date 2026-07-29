ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.62
usd:
318.66
bux:
145656.59
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Infostart / MTI

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés, a kancellári tisztség, a köznevelésben a tanárok visszakapják a sztrájkjogot.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az Országgyűlés tárgyalná

  • az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények,
  • a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását,
  • az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása,
  • a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá
  • a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Ruff Bálint azt írta, a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása.

A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét - indokolta kezdeményezését a miniszter.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

országgyűlés

miniszterelnökség

ruff bálint

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varsó: nincs területi követelésünk Ukrajnával szemben

Varsó: nincs területi követelésünk Ukrajnával szemben
Lengyelország visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnök állítását, miszerint területi igényeket támasztana Ukrajnával szemben. Putyin egyébként Magyarországot és Romániát is megemlítette. A lengyel külügyi tárca szerint egy újabb orosz dezinformációs kísérletről van szó. Ugyanakkor lengyel nacionalisták néha szóba hozzák az úgynevezett keleti területeket.
Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés, a kancellári tisztség, a köznevelésben a tanárok visszakapják a sztrájkjogot.
 

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A kormányülésről posztolt Magyar Péter, fontos döntést hoznak

Nagy változás jön a politika és a magyar sport kapcsolatában

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

Vagyonvisszaszerzés: máris hatályban a törvény, szoros a határidő

VIDEÓ
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.29. szerda, 18:00
Pletser Tamás
az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harmadfokú riasztást rendeltek el, térképen mutatjuk a hőhullámot

Harmadfokú riasztást rendeltek el, térképen mutatjuk a hőhullámot

Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos csütörtök 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre elindult a hazai őszibarack szezon: ilyen lesz az idei termés, eddig ehetjük a gyümölcsöt

Végre elindult a hazai őszibarack szezon: ilyen lesz az idei termés, eddig ehetjük a gyümölcsöt

Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 100 aftershocks hit Japan after powerful quake that killed 13

More than 100 aftershocks hit Japan after powerful quake that killed 13

People are being urged to stay alert, with earthquake aftershocks potentially reaching magnitude 7, officials say

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 15:08
Megkezdi munkáját a Tisza gyermekvédelmi vizsgálóbizottsága
2026. július 29. 14:42
Már csak pár óra – fontos határidőre figyelmeztetett a miniszter
×
×