Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az Országgyűlés tárgyalná
- az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények,
- a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását,
- az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása,
- a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá
- a szakképzésről szóló törvény módosítása.
A Miniszterelnökség vezetője kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amellyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.
Ruff Bálint azt írta, a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása.
A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét - indokolta kezdeményezését a miniszter.
A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.