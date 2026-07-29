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Nyitókép: MTI/Reuters pool/Temilade Adelaja

Védősisak vagy talár? 30 év után az ellenkezőjére fordítanák a brit oktatás céljait

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Tony Blair a 90-es években friss levegőt hozott a brit politikába és nagy felzárkóztató projektbe kezdett: kitűzte a célt, hogy minden második fiatal tanuljon egyetemen. Most, pártbéli utódja arra törekszik, hogy felszámolja az örökséget. „A védősisaknak legyen akkora becsülete, mint a talárnak” – mondja Andy Burnham.

Jött, látott és győzött Andy Burnham és beült Keir Starmer helyére a brit miniszterelnöki poszton. A pártja balszárnyát képviselő volt manchesteri polgármester szakítani akar a munkáspárti elődök túlzottan „centristának” tartott politikájával. Az ő tervei szerint véget érhet a brit oktatáspolitika egyik legismertebb célkitűzése, hogy minden második fiatal egyetemi tanulmányokat folytasson.

A célt csaknem harminc éve hirdette meg Tony Blair; Andy Burham szerint ez sokaknak ugyan lehetőséget teremtett, de

közben háttérbe szorította a szakmai és műszaki képzéseket, és „ezzel egy egész nemzedéket hagyott cserben”.

Az új brit kormányfő azt mondja, hogy túl sok fiatalt tereltek automatikusan az egyetemek felé, miközben háttérbe szorult a szakmai képzés. A kormány most gyökeresen átalakítaná az angliai középiskolai rendszert.

Véget akarnak vetni annak a szemléletnek, hogy csak az egyetemi diploma jelent társadalmi megbecsülést. A miniszterelnök megjegyezte:

„Nagy-Britanniának ugyanannyira kell értékelnie a védősisakot, mint a diplomaosztón viselt talárt”.

A tervek szerint 2028 szeptemberétől a 14 évesnél idősebb diákok az angol, a matematika és a természettudományok mellett szakmai tárgyakat is tanulhatnak. A képzések a helyi gazdaság igényeihez igazodnak majd: más lehetőségeket kínálnak például egy ipari térségben, mint egy pénzügyi vagy technológiai központban.

A diákok már iskolásként munkatapasztalatot is szerezhetnek helyi cégeknél, miközben a térségek választott vezetői nagyobb beleszólást kapnak az oktatás formálásába. A brit oktatási felügyelet, az Ofsted értékelési rendszerét is módosítanák, hogy nagyobb súllyal vegye figyelembe a szakmai képzéseket és a munkaerőpiacra való felkészítést.

A reform mögött gazdasági okok is állnak. A miniszterelnök szerint ma már közel egymillió fiatal nem dolgozik, nem tanul és semmilyen képzésben sem vesz részt.

Ők – angol rövidítéssel – a NEETS (Not in Education, Employment, or Training) körének tagjai. Közben több mint 430 ezer 16 és 24 év közötti fiatal kap egészségügyi okokra hivatkozva állami segélyt, elsősorban mentális problémák miatt.

Andy Burnham szerint a jóléti kiadások tartós csökkentését nem a segélyek megvonása hozhatja el, hanem a fiataloknak valódi munkalehetőségeket kínáló képzések.

A briteknél nem először merül fel a kérdés:

„kidobott pénz-e egy nem élvonalbeli egyetem diplomája”, miközben a diák vagy családja eladósodik

Tony Blair elemzőközpontja egyetért azzal, hogy a szakmai képzéseket fel kell értékelni, ugyanakkor arra figyelmeztet: a mesterséges intelligencia korában továbbra is nagy szükség lesz magasan képzett diplomásokra is.

Az intézet szerint a brit gazdaság jövője nem a diploma és a szakmunka közötti választáson múlik, hanem azon, hogy a kettő egyenrangú pályát jelentsen a fiatalok számára.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Védősisak vagy talár? 30 év után az ellenkezőjére fordítanák a brit oktatás céljait

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