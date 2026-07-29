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2026. július 29. szerda Flóra, Márta
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere

2026. július 29. 18:00
Pletser Tamás az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere

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Audio tartalmak

2026. július 29. 18:55
Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével
2026. július 29. 18:00
Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfolió menedzsere
2026. július 29. 17:47
Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot
2026. július 29. 17:24
Aszályos lett a turizmus is júniusban
2026. július 29. 15:45
Taxizás Budapesten: ezért változnak a tarifák, indokol Metál Zoltán
2026. július 29. 14:18
Varsó: nincs területi követelésünk Ukrajnával szemben
2026. július 29. 12:07
Belső szakadás a lengyel jobboldalon
2026. július 29. 11:54
A jégkármérséklő okozná az aszályt? Szakértő: olyan vita bontakozott ki, amit már nehéz figyelmen kívül hagyni
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