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A spanyol Ferran Torres (j) és a portugál Diogo Dalot a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Portugália-Spanyolország mérkõzésén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 6-án.
Nyitókép: Christopher Neundorf

90 perc után dőlt el a csúcsrangadó

Infostart / MTI

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében.

Cristiano Ronaldo 27. vb-mérkőzését játszotta, amellyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örökrangsorban.

Unai Simón, a spanyol válogatott 29 éves kapusa ezen a vb-n az ötödik mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce. A négy évvel ezelőtti torna csoportkörében kezdődött a sorozat.

A spanyol válogatott a nyolc között pénteken - közép-európai idő szerint - 21 órától az Egyesült Államok-Belgium párharc győztesével játszik Los Angelesben.

Spanyolország-Portugália 1-0 (0-0)

gólszerző: Merino (91.)

sárga lap: F. Torres (98.), illetve B. Silva (89.), Veiga (94.)

Spanyolország: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (Ruiz, 85.), Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Iglesias, 97.)

Portugália: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Dias, R. Veiga, Mendes (Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (Leao, 71.) – C. Ronaldo

Spanyol lehetőségekkel indult a találkozó, Mikel Oyarzabal két helyzete közül az egyiknél Diogo Costa védett, a másiknál a Real Sociedad támadója 11 méterről, középről lőtt a kapu mellé. Később a portugál kapus további két védéssel akadályozta meg, hogy megváltozzon az eredmény: Lamine Yamal a tizenhatos jobb oldali sarkától csavart, de Diogo Costa kiütötte a labdát, amely Álex Baena elé pattant, aki ezúttal a kapu bal oldalát vette célba, de a kapus ezt a lehetőséget is hárította. Mindeközben a másik oldalon Cristiano Ronaldo közeli lövése jelentett veszélyt, de a szöget jól záró Unai Simónról szögletre pattant a játékszer. A folytatásban is a spanyolok támadtak többet, de a betömörülő portugál védelmet egyre nehezebben játszották át. A játékrész hajrájában kissé kiszabadult a kétszeres Nemzetek Ligája-győztes, és előbb Ronaldo visszahúzós emelésénél vetődött látványosat Simón, majd Nuno Mendes lövése után a menteni akaró Pedro Porro lábáról pattant a lécre a labda.

Fordulás után jobbára a két tizenhatos között zajlott a játék, helyzetekig ezúttal nem jutottak a csapatok, az első lehetőségre a 65. percig kellett várni, de Baena távoli próbálkozását követően Diogo Costa védett, miként nyolc perccel később Yamal szabadrúgásánál is. Visszaesett az iram, de a váratlan tempóváltásokkal, gyorsításokkal nem fulladt unalomba a találkozó. A portugálok érezhetően elégedettek lettek volna a döntetlennel és a hosszabbítással, de a 91. percben Mikel Merino góljával a spanyolok megnyerték a mérkőzést.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    90 perc után dőlt el a csúcsrangadó

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