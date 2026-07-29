Ide indulna munka után vagy hétvégén? Nagyon rossz ötlet, figyelmeztetik a lakosságot

Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni a ivóvízbázis védelme érdekében – figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek Zrt.

A rekordalacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált meder „nem kirándulóhely, kérjük, tartsák távol magukat a vízbázisvédelmi területektől!” – figyelmeztettek, közölve, hogy

jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis-védelmi területeket érintő mederszakaszokra.

A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna-medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.

A vízbázisok védelme több mint kétmillió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele. A vízbázisok sérülékenyek, a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Az ilyen területeken történő jogosulatlan tartózkodás veszélyeztetheti az ivóvízbázisok biztonságát – közölték.

A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védőövezetekre vonatkozó előírások megsértését a társaság a közleménye szerint

köteles jelezni az illetékes hatóságoknak,

és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket.

(A nyitóképen: A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.)