ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.75
usd:
318.46
bux:
145080.86
2026. július 29. szerda Flóra, Márta
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Ide indulna munka után vagy hétvégén? Nagyon rossz ötlet, figyelmeztetik a lakosságot

Infostart

Sokakat vonz a Duna alacsony vízállásának látványa, sokan azonban olyasmit is csinálnak, amivel komoly bajt okozhatnak.

Tilos a Duna szabaddá vált mederszakaszaira menni a ivóvízbázis védelme érdekében – figyelmeztetett a Fővárosi Vízművek Zrt.

A rekordalacsony dunai vízállás miatt szabaddá vált meder „nem kirándulóhely, kérjük, tartsák távol magukat a vízbázisvédelmi területektől!” – figyelmeztettek, közölve, hogy

jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis-védelmi területeket érintő mederszakaszokra.

A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna-medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak.

A vízbázisok védelme több mint kétmillió ember biztonságos ivóvízellátásának alapvető feltétele. A vízbázisok sérülékenyek, a kritikus infrastruktúra részét képezik, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Az ilyen területeken történő jogosulatlan tartózkodás veszélyeztetheti az ivóvízbázisok biztonságát – közölték.

A Fővárosi Vízművek jogszabályi kötelezettsége a vízbázisok védelme. A védőövezetekre vonatkozó előírások megsértését a társaság a közleménye szerint

köteles jelezni az illetékes hatóságoknak,

és kezdeményezni a szükséges intézkedéseket.

(A nyitóképen: A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ide indulna munka után vagy hétvégén? Nagyon rossz ötlet, figyelmeztetik a lakosságot

duna

meder

ivóvíz

aszály

fővárosi vízművek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot

Somkuti Bálint: Netanjahu győzködi Trumpot
Donald Trump amerikai elnök beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra – közölte washingtoni tárgyalásuk után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevízióban. Az InfoRádió Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdezte az ukrán elnök és az izraeli kormányfő washingtoni látogatásáról.
Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével

Kétszer rászóltak Magyar Péterre, egyszer pedig, a rendszerváltás óta példátlan módon, megvonták tőle a szót.
 

Rendkívüli országgyűlési ülést hívott össze a kormány

Máris jön a pályázat a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői posztjaira

A kormányülésről posztolt Magyar Péter, fontos döntést hoznak

Nagy változás jön a politika és a magyar sport kapcsolatában

Egy tiszás képviselő mentelmi jogát függesztené fel a bizottság

VIDEÓ
Forró ősz az olajpiacon. Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Árad, tetőzik, vagy apad a Tisza? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.30. csütörtök, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben

Meghalt két tűzoltó a Krétán kitört erdőtűz oltása közben - jelentette be a görög tűzoltóság szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban.

BBC
Business Sport Travel Science
Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Two firefighters die in Crete as wildfires threaten parts of southern Europe

Gale-force winds have whipped up the flames prompting the evacuation of several villages on the island, as parts of the continent also continue to tackle fires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 29. 19:44
Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására
2026. július 29. 18:55
Magyar Péter harmadszor került konfliktusba a Ház tiszás vezetésével
×
×