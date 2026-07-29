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A device with a valve which can be turned on or off to control the flow of a liquid from a pipe. The faucet body is usually made of brass, though die-cast zinc and chrome-plated plastic are also used.
Nyitókép: WIN-Initiative/Neleman/Getty Images

Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására – a nap hírei

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Megkezdték a paksi atomerőmű 3. blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről.

Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgálatatás biztosítására – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram- illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta: kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette: Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az egyes blokk is csökkentett kapacitással működik.

Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. azt kéri a lakosoktól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést vagy az autómosást.

Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, nem lesz szükség vízkorlátozásra – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet. hogy a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a Fővárosi Vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. Hozzátette: a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük megkezdődött.

A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lép holnap – jelentette be a szociális és családügy miniszter. Kátai-Németh Vilmos azt írta: a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak.

Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről – írta közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyett csak 5 százalékos forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Részleteket a kormányszóvivői tájékoztatóra ígért. Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, hogy a zöldségek-gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel.

Már lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjaira. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a törvény mai hatálybalépését követően megtartott ülésén elfogadta a vezetők kiválasztásának menetrendjét, valamint az 5 tisztségre vonatkozó pályázati felhívásokat. A pályázati időszak augusztus 16-ig tart.

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Gajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66 esetben az aszályindex meghaladta a jogszabályban előírt hármas határértéket.

Már az egymilliárd forintot közelíti az aszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosítótársaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Négy éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a félmilliárd forintot.

A jövő hétre is kétnapos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden öt előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Pósfai Gábor azt írta: a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást.

Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott: reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte: Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban.

Új frakciót hozott létre Lengyelországban a legnagyobb ellenzéki pártból, a Jog és Igazságosságból kilépett Mateusz Morawiecki. A tömörülés korábbi alelnöke, egykori kormányfő elmondta: az új, Fejlődés Plusz nevű formációnak 40 képviselő és egy szenátor a tagja. A Jog és Igazságosság július 24-én szakadt két részre, miután több mint 30 parlamenti képviselő távozott a pártból belső viták miatt.

Spanyolországban 10 aktív erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Pedro Sánchez miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy az ország középső részén, Madrid, Kasztília és León valamint Kasztília-La Mancha tartományokban csökkent a tüzek intenzitása, az oltási munkálatok kedvezően haladnak. Hangsúlyozta, hogy a következő 12 óra döntő jelentőségű lesz, mivel újabb hőhullám érte el az országot.

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