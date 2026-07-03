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Egyiptomi játékosok ünneplik csapattársuk, Emam Asúr gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ausztrália-Egyiptom mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

A „fáraók” bírták jobban az idegek csatáját, Ausztrália két büntetőt is hibázott

Infostart / MTI

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlen után büntetőpárbajban 4–2-re legyőzte pénteken Ausztráliát Arlingtonban, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

Az ausztrálok szervezett és a 16-os környékén szorosan tömörülő védekezéssel kezdtek, ebből pedig labdaszerzések esetén próbáltak gyors ellentámadásokat indítani. Egy ilyen szituáció végén a keresztlécet találták el Volpato révén, majd egy újabb hasonló esetnél az utolsó pillanatban sikerült szerelni a 16-oson belül a nagy lendülettel kapura törő Bost. Egyiptom türelmesen próbálta megbontani a rivális védekezését, aztán egy szabadrúgás után a begyűjtött lepattanóból beívelt labdát a hosszú oldalon érkező Asur fejelte a kapuba. Az észak-afrikai együttes az előny birtokában fokozatosan átadta a kezdeményezés lehetőségét az ellenfélnek, az ausztrálok így a félidő hajrájában már szinte végig a rivális térfelén tartózkodtak, ugyanakkor igazán veszélyes lehetőséget nem sikerült kialakítaniuk.

Fordulás után az első 10 percnek az egyiptomiak védője, Hani volt a főszereplője, aki előbb egy összefejelés miatt rövid időre eszméletét veszítette és a pályán kellett ápolni, majd pedig folytatta a mérkőzést, de balszerencséjére a saját kapujába csúsztatott egy ausztrál szabadrúgás után. Ezt megelőzően Marmus került ziccerbe, de a kapu mellé gurított, az ausztrálok egyenlítő találatát követően pedig kissé visszaesett az iram és a színvonal, Egyiptomnak ismét az volt a legnagyobb feladata, hogy feltörje a rivális szervezett védekezését. A hajrában aztán Ausztrália letámadásra váltott, a ráadásban viszont az észak-afrikaiak voltak veszélyesebbek, Beach kapusnak a 94. percben a keresztléc alá tartó fejest kellett kiütnie bravúros mozdulattal, így maradt a döntetlen és következett a hosszabbítás.

A kétszer 15 perces ráadás első felében Egyiptom volt valamelyest fölényben, ez azonban meddőnek bizonyult. A folytatásban aztán Szalah vezérletével a kapujuk elé szegezték az ausztrálokat, akik viszont időnként hősies módon védekezve megőrizték a döntetlen állást, így végül büntetőpárbajba torkollott a csata. Ezt megelőzően, a 119. percben Ausztrália kapust cserélt, a rutinos Mathew Ryan állt be a jól védő Patrick Beach helyére.

A büntetőknél két ausztrál játékos is hibázott, míg egyiptomi részről az első négy lövő kivétel nélkül betalált, ez pedig továbbjutást ért az észak-afrikai együttesnek.

Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával vagy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával játszanak majd kedden Atlantában.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A „fáraók” bírták jobban az idegek csatáját, Ausztrália két büntetőt is hibázott

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