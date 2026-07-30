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A salgótarjáni Középbánya-tóban élõ édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbyi) egyik példánya 2019. szeptember 2-án. A néhány centiméteres, átlátszó, emberre ártalmatlan állatok a magasabb vízhõmérséklet, valamint a jó vízminõség miatt jelentek meg a tóban.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Furcsa lények lepték el a tavat, a fürdőzők csak néztek

Infostart / MTI

Édesvízi medúzákat észleltek a Belgrád melletti Száva-tóban, ami az elmúlt napokban több fürdőző figyelmét is felkeltette. A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra, mert teljesen ártalmatlanok az emberre – közölte az N1 regionális hírtelevízió az internetes oldalán szerdán.

A beszámoló szerint a medúzák megjelenése sokakat meglepett, mivel ezeket az élőlényeket általában a tengerekkel azonosítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az édesvízi medúzák (Craspedacusta sowerbii) csak külsőre hasonlítanak tengeri rokonaikra, csípésük nem veszélyes az emberekre.

Megjelenésük nem új jelenség, bár nem minden évben fordulnak elő ugyanolyan számban. A medúzák leggyakrabban a nyár legmelegebb időszakában jelennek meg, amikor a víz hőmérséklete eléri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot. Ilyenkor a szinte észrevehetetlen lényekből kifejlődnek a jellegzetes alakú medúzák, amelyek a vízfelszín közelében lebegve figyelhetők meg.

Az Ada Ciganlija a szerb főváros legnépszerűbb strandja. A Száva-tó mintegy hat kilométer hosszú mesterséges partszakaszával Szerbia legnagyobb szabadtéri fürdőhelye, amelyet a nyári strandszezonban naponta akár 150 ezer látogató is felkereshet. A rendezett strandok és a sportolási, szabadidős lehetőségek mellett a tó kiváló vízminőségéről is ismert: a Belgrádi Közegészségügyi Intézet vizsgálatai szerint az utóbbi öt évben vett minták 99,8 százaléka megfelelt az előírásoknak, így a víz fürdésre és rekreációra egyaránt alkalmas.

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