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2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora

2026. július 30. 18:00
Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora

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Audio tartalmak

2026. július 30. 18:00
Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
2026. július 30. 17:17
Pletser Tamás: Amerika csapdahelyzetbe került a Közel-Keleten
2026. július 30. 15:50
Az ipar és a fogyasztás húzza a GDP-t, de komoly fékek jelentek meg – elemző
2026. július 30. 15:32
A Fővárosi Mozaik magazin 2026. július 30-i adása
2026. július 30. 12:40
A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán
2026. július 30. 12:28
Szárnyalt a magyar kivitel júniusban
2026. július 30. 11:29
Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek
2026. július 30. 10:26
Az Üzleti reggeli magazin 2026. július 30-i adása
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