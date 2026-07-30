Elvesztették az egyik legjobb hadieszközüket az ukránok
Aréna
Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
2026. július 30. 18:00
Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek
A legfontosabb hírek megszakítás nélkül az InfoRádióban – hallgassa élőben!
Megnevezte köztársaságielnök-jelöltjét a Mi Hazánk
Audio tartalmak
2026. július 30. 18:00Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
2026. július 30. 17:17Pletser Tamás: Amerika csapdahelyzetbe került a Közel-Keleten
2026. július 30. 15:50Az ipar és a fogyasztás húzza a GDP-t, de komoly fékek jelentek meg – elemző
2026. július 30. 15:32A Fővárosi Mozaik magazin 2026. július 30-i adása
2026. július 30. 12:40A szlovák atomerőművek még bírják a hőséget, de a hajók már állnak a Dunán
2026. július 30. 12:28Szárnyalt a magyar kivitel júniusban
2026. július 30. 11:29Aszódi Attila: rendkívüli helyzet van a paksi atomerőműnél, és akár fogyasztói korlátozások is jöhetnek
2026. július 30. 10:26Az Üzleti reggeli magazin 2026. július 30-i adása