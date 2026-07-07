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Az argentin Lionel Messi (k) a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Argentína-Egyiptom mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Colin Hubbard

Messiék a szakadék széléről fordítottak, Argentína negyeddöntős

Infostart / MTI

A címvédő argentin válogatott kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság Atlantában rendezett nyolcaddöntőjében.

Feszült hangulatban, néhány alattomos szabálytalansággal indult a mérkőzés, majd némileg váratlanul az egyiptomi csapat megszerezte a vezetést. A jobb oldalról érkező labdát Jasszer Ibrahim szépen fejelte a kapuba. Úgy tetszett, sokáig nem örülhet az észak-afrikai együttes, mert Haisszen Hasszan szabálytalanságának következtében tizenegyeshez jutott a címvédő. Lionel Messi lövését azonban Mosztafa Sobeir hárította, így pedig a nyolcszoros aranylabdás az Algéria elleni csoportmérkőzés után újabb büntetőt hibázott. A csapatkapitány gyorsan próbált javítani, és a 31. percben majd' harminc méterről végzett el szabadrúgást, csavarása után a labda a jobb kapufáról vágódott oldalra. Közben Alexis Mac Allister is közel állt a gólszerzéshez, de hétméteres fejesénél Sobeir újabb bravúros védéssel őrizte meg csapata előnyét. Sőt a hajrában még nagyobb helyzetben mentette meg kapuját a góltól, Julián Álvarez lőhetett ugyanis nyolc méterről, középről, de Sobeir kipaskolta a bal alsó sarok irányába tartó labdát.

A második félidő is egyiptomi góllal indult, de a VAR-ellenőrzést követően kiderült, hogy az ellentámadás indítása előtt Marvan Attia szabálytalankodott Lisandro Martínezzel szemben, így középkezdés helyett argentin szabadrúgással folytatódott a játék. A címvédő az ivószünet előtt is hatalmas mezőnyfölényben futballozott, ellenfele a felezővonalat is csak elvétve lépte át, és az érvénytelenített találaton kívül jobbára inkább védekezett. A 67. percben aztán egy argentin szöglet után mégis kontatámadást indított, amelynek végén Mosztafa Ziko kettőre növelte az előnyt. Érett ugyan a meglepetés, de Argentína fokozta a nyomást, az egyiptomiak pedig látványosan fáradtak, a címvédő pedig a 79. és a 92. perc között három gólt szerezve fordított. A második találatot Messi érte el, aki így már 21 találatnál tart a világbajnokságokon.

Továbbra is csak egy afrikai csapat nyert világbajnokságon az argentin válogatott ellen, még az 1990-es olaszországi torna nyitómérkőzésén Kamerun győzte le az akkor szintén címvédő dél-amerikaiakat.

Lionel Messi nyolcadszor rúghatott tizenegyest világbajnokságon, és negyedszer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi büntetőt. A háromszoros világbajnok pedig először nyert mérkőzést világbajnokságon kétgólos hátrányból.

Az argentin válogatott a nyolc között vasárnap – közép-európai idő szerint – 3 órától a Svájc–Kolumbia párharc győztesével játszik Kansas Cityben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messiék a szakadék széléről fordítottak, Argentína negyeddöntős

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