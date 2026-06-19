Két forduló után két győzelemmel vezetik a D csoportot, és még ha a a hátralévő három meccsen valami csoda történne, és hármas holtversennyel a harmadik helyre is szorulnának a csoportban, akkor is a legjobb harmadikok között biztos továbbjutók lennének a rendező amerikaiak.

Egyesült Államok–Ausztrália 2-0 (2-0) Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Zwayer (német)

gólszerző: Burgess (11., öngól), Freeman (43.)

sárga lap: Robinson (56.), Balogun (89.), Richards (93.), illetve Bos (16.), Circati (32.), Italiano (89.), Souttar (89.)

Egyesült Államok:

Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (Trusty, 80.) - Adams, Tillman - Dest (Scally, 80.), McKennie (Reyna, 96.), Pepi (Berhalter, 74.) - Balogun (Wright, 96.)

Ausztrália:

Beach - Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Geria, a szünetben), Bos - Leckie (Volpato, 61.), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, 78.), Velupillay (Metcalfe, a szünetben) - Touré (Irankunda, a szünetben)

Az amerikai együttesből vádlisérülés miatt hiányzott Christian Pulisic a győzelemmel rajtoló együttesek találkozóján. Társai nélküle is mezőnyfölényben futballoztak, a Paraguay ellen duplázó Balogun elfutása a bal oldalon és centerezése öngólból eredményezett korai vezetést. Olykor kifejezetten kemény volt a játék, a veszélyesebben futballozó társházigazda továbbra is uralta a mérkőzést, rendre a széleken igyekezett az öt ausztrál védő mögé kerülni, egy az egyben több ízben sikeresen megverve a sárga mezes rivális játékosait. Az első félidő hajrájában az amerikai mezőnyfölény Freeman révén – egy videobírós vizsgálat után megadott – gólt eredményezett, a védő egy felpattanó labdát fejelt közelről a kapuba.

A szünetben hármat cserélt az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya, Tony Popovic, a frissítések hatására pedig néhány ígéretes helyzetet tudott kialakítani együttese. A második félidő ivószünete után rövid időre újra felpörgette játékát az Egyesült Államok, a hajrában viszont többször is kapuja elé szorult. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis híján tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben.

A társházigazda végül a második találkozóján is begyűjtötte a három pontot, és amennyiben Paraguay a kvartett másik, reggel öt órakor kezdődő találkozóján pontot szerez a törökök ellen, úgy az amerikaiak rögtön továbbjutnak a legjobb 32 közé, méghozzá csoportelsőként.

D csoport 2. forduló:

Egyesült Államok–Ausztrália 2-0 (2-0)

szombaton játsszák: Törökország–Paraguay, San Francisco 6.00

az 1. forduló eredményei:

Ausztrália–Törökország 2-0 (1-0)

Egyesült Államok–Paraguay 4-1 (3-0)

3. forduló:

június 26., péntek: Törökország-Egyesült Államok, Los Angeles 4.00

június 26., péntek: Paraguay-Ausztrália, San Francisco 4.00

A csoport állása:

1. Egyesült Államok 2 2 - - 6-1 6 pont

2. Ausztrália 2 1 - 1 2-2 3

3. Törökország 1 - - 1 0-2 0

4. Paraguay 1 - - 1 1-4 0

(Képünkön: az ausztrál Aiden O'Neill (13) lest reklamál, miután az amerikai Alex Freeman (j2) befejelte csapata és a találkozó második gólját)