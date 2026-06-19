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Az ausztrál Aiden ONeill (13) lest reklamál, miután az amerikai Alex Freeman (j2) befejelte csapata és a találkozó második gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság D csoportja második fordulójának Egyesült Államok-Ausztrália mérkõzésén a seattle-i Lumen Field Stadionban 2026. június 19-én.
Nyitókép: Maddy Grassy

Két forduló után már biztos továbbjutónak számít az Egyesült Államok a foci-vb-n

Infostart / MTI

Második meccsüket is megnyerték a rendező amerikaiak a csoportkörben, Paraguay után Ausztáliát győzték le 2-0-ra.

Két forduló után két győzelemmel vezetik a D csoportot, és még ha a a hátralévő három meccsen valami csoda történne, és hármas holtversennyel a harmadik helyre is szorulnának a csoportban, akkor is a legjobb harmadikok között biztos továbbjutók lennének a rendező amerikaiak.

Az amerikai együttesből vádlisérülés miatt hiányzott Christian Pulisic a győzelemmel rajtoló együttesek találkozóján. Társai nélküle is mezőnyfölényben futballoztak, a Paraguay ellen duplázó Balogun elfutása a bal oldalon és centerezése öngólból eredményezett korai vezetést. Olykor kifejezetten kemény volt a játék, a veszélyesebben futballozó társházigazda továbbra is uralta a mérkőzést, rendre a széleken igyekezett az öt ausztrál védő mögé kerülni, egy az egyben több ízben sikeresen megverve a sárga mezes rivális játékosait. Az első félidő hajrájában az amerikai mezőnyfölény Freeman révén – egy videobírós vizsgálat után megadott – gólt eredményezett, a védő egy felpattanó labdát fejelt közelről a kapuba.

A szünetben hármat cserélt az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya, Tony Popovic, a frissítések hatására pedig néhány ígéretes helyzetet tudott kialakítani együttese. A második félidő ivószünete után rövid időre újra felpörgette játékát az Egyesült Államok, a hajrában viszont többször is kapuja elé szorult. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis híján tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben.

A társházigazda végül a második találkozóján is begyűjtötte a három pontot, és amennyiben Paraguay a kvartett másik, reggel öt órakor kezdődő találkozóján pontot szerez a törökök ellen, úgy az amerikaiak rögtön továbbjutnak a legjobb 32 közé, méghozzá csoportelsőként.

(Képünkön: az ausztrál Aiden O'Neill (13) lest reklamál, miután az amerikai Alex Freeman (j2) befejelte csapata és a találkozó második gólját)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Két forduló után már biztos továbbjutónak számít az Egyesült Államok a foci-vb-n

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