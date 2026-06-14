ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Óriási focilabda a vancouveri Science World Múzeum tetején 2026. június 5-én. Az épületben jelenleg a FIFA Futball és Technológia címû idõszaki kiállítása látható. A komplexum a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a vancouveri BC Place stadionnal szemben található. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
Nyitókép: Bob Frid

Itt a vb első bombameglepetése

Infostart / MTI

Az ausztrál válogatott 2-0-s győzelmet aratott a török csapat felett a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság D csoportjában. A vancouveri összecsapáson az európai együttes hiába játszott óriási fölényben, s próbálkozott közel harminc alkalommal, nem tudta bevenni Patrick Beach kapuját.

A kezdő sípszótól kezdve a törökök futballoztak mezőnyfölényben, az ausztrálok tudatosan adták át a területet riválisuknak, és gyors kontrákra rendezkedtek be.

A tervük a 27. percben be is jött, ugyanis

Arda Güler helyzete után tíz másodperccel már egy hosszú indítás ment Irankunda irányába, aki két török védőt is lefutott, majd higgadtan passzolt a jobb alsó sarokba.

Ezzel a 20 éves támadó lett a legfiatalabb ausztrál vb-gólszerző. A törökök három percen belül kis híján egyenlítettek, de Bardakci lövése a kapufán csattant.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a törökök Güler szabadrúgásánál közel jártak az egyenlítéshez, de Beach védett. Az európaiak nyomasztó fölényben futballoztak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni, ezzel szemben az ausztrálok megduplázták előnyüket, miután Metcalfe labdát szerzett az ellenfél térfelén, és kilőtte a bal alsót.

Válaszképpen érkezett a legnagyobb török helyzet, de Beach ezúttal is a helyén volt.

Az ausztrálok kapusa a hajrában Calhanoglu szabadrúgásánál is nagyot védett, s csapata legjobbjaként segítette három ponthoz honfitársait.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Itt a vb első bombameglepetése

labdarúgás

ausztrália

törökország

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így válhat Budapest a magyar gazdaság motorjává – a több pénz önmagában nem megoldás

Így válhat Budapest a magyar gazdaság motorjává – a több pénz önmagában nem megoldás

Budapest pénzügyei rendezésének nem a feltétel nélküli forrásbővítés a kulcsa, hanem az érdekeltségi rendszerek átalakítása. A cél, hogy a Fővárosi Önkormányzat valódi pénzügyi ösztönzőket kapjon a város gazdasági, lakhatási és infrastrukturális fejlődésében – hogy a városfejlesztés ne költségvetési teher, hanem középtávon megtérülő befektetés legyen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 14.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. június 14.)

A Pénzcentrum 2026. június 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

Trump says US-Iran deal to be signed on Sunday as Tehran casts doubt on timing

The US president's comments come as Iran says an exact date has not been decided, but it "will not be tomorrow".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 14. 08:15
Bebizonyosodott a tinédzser tragédiája a Pentele-híd közelében
2026. június 14. 07:10
Varga Judit frappánsan válaszolt a szombati politikai poénokra
×
×