Itt a vb első bombameglepetése

A kezdő sípszótól kezdve a törökök futballoztak mezőnyfölényben, az ausztrálok tudatosan adták át a területet riválisuknak, és gyors kontrákra rendezkedtek be.

A tervük a 27. percben be is jött, ugyanis

Arda Güler helyzete után tíz másodperccel már egy hosszú indítás ment Irankunda irányába, aki két török védőt is lefutott, majd higgadtan passzolt a jobb alsó sarokba.

Ezzel a 20 éves támadó lett a legfiatalabb ausztrál vb-gólszerző. A törökök három percen belül kis híján egyenlítettek, de Bardakci lövése a kapufán csattant.

A fordulást követően sem változott a játék képe, a törökök Güler szabadrúgásánál közel jártak az egyenlítéshez, de Beach védett. Az európaiak nyomasztó fölényben futballoztak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni, ezzel szemben az ausztrálok megduplázták előnyüket, miután Metcalfe labdát szerzett az ellenfél térfelén, és kilőtte a bal alsót.

Válaszképpen érkezett a legnagyobb török helyzet, de Beach ezúttal is a helyén volt.

Az ausztrálok kapusa a hajrában Calhanoglu szabadrúgásánál is nagyot védett, s csapata legjobbjaként segítette három ponthoz honfitársait.