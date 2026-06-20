Vb-2026 – Hollandia nagyon rárepült a svédekre

Brian Brobbey korábban csak egyszer volt eredményes a válogatottban, a svédek ellen azonban duplázott, szombati második találata pedig a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon.

A svédek a Tunézia elleni 5-1-es siker után a hasonló különbségű vereség ellenére pénteken, a csoport utolsó, harmadik fordulójában Japán ellen még bebiztosíthatják továbbjutásukat.

Világbajnokság, F csoport, 2. forduló: Hollandia-Svédország 5-1 (2-0) Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Oliver (angol)

gólszerzők: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), illetve Elanga (59.)

sárga lap: G. Gudmundsson (53.), Ayari (75.), Bergvall (80.)



Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (Lang, 90.)



Svédország: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 56.) – Bernhardsson (Elanga, 56.), Nygren (Bergvall, 56.), Ayari (Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 93.) – Isak, Gyökeres

A holland válogatott állva hagyta ellenfelét, mivel Brian Brobbey már az ötödik percben vezetést szerzett. Cody Gakpo futott el a bal szélen, laposan középre passzolt, a Sunderland csatára pedig közelről a kapu közepébe lőtt.

Bő tíz perccel később hasonló gólt szerzett, csak éppen Denzel Dumfries átadása a jobb szélről érkezett, a center megint előnybe került a svéd védelem szorításában, és jobbal megint bevette a kaput.

A svédek a játékrész második felében kezdtek felpörögni, de Viktor Gyökeres két, illetve Yasin Ayari egy helyzeténél Bart Verbruggen, a hollandok kapusa bravúrral mentett.

Egy bal oldali szabadrúgást követően Gustaf Lagerbielke fejjel mégis bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A második játékrész hasonlóan kezdődött, mint az első, csak Gakpo duplája között mindössze hét perc telt el. A holland válogatott harmadik találata előtt Dumfries ismét laposan adta be a labdát jobbról, a Liverpool támadója pedig közelről bevette Kristoffer Nordfeldt kapuját.

Kisvártatva végleg eldőlt a mérkőzés, mert Gakpo 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Négygólos hátrányban hármas cserével próbálkoztak a svédek, s bár egyikük, Anthony Elanga az 59. percben szépített, többre nem tellett ezen az estén a skandinávoktól.

A végeredményt a szintén csereként beállt Cryscenio Summerville állította be a hajrában.

Győzelmével a holland csapat az F csoport élére állt, és minden bizonnyal továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen.