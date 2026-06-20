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A holland Cody Gakpo (fent) és a svéd Gustaf Lagerbielke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.MTI/EPA/Sam Wasson
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Vb-2026 – Hollandia nagyon rárepült a svédekre

Infostart / MTI

A holland válogatott Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának is köszönhetően 5-1-re legyőzte Svédországot szombaton az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság F csoportjának houstoni mérkőzésén.

Brian Brobbey korábban csak egyszer volt eredményes a válogatottban, a svédek ellen azonban duplázott, szombati második találata pedig a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon.

A svédek a Tunézia elleni 5-1-es siker után a hasonló különbségű vereség ellenére pénteken, a csoport utolsó, harmadik fordulójában Japán ellen még bebiztosíthatják továbbjutásukat.

A holland válogatott állva hagyta ellenfelét, mivel Brian Brobbey már az ötödik percben vezetést szerzett. Cody Gakpo futott el a bal szélen, laposan középre passzolt, a Sunderland csatára pedig közelről a kapu közepébe lőtt.

Bő tíz perccel később hasonló gólt szerzett, csak éppen Denzel Dumfries átadása a jobb szélről érkezett, a center megint előnybe került a svéd védelem szorításában, és jobbal megint bevette a kaput.

A svédek a játékrész második felében kezdtek felpörögni, de Viktor Gyökeres két, illetve Yasin Ayari egy helyzeténél Bart Verbruggen, a hollandok kapusa bravúrral mentett.

Egy bal oldali szabadrúgást követően Gustaf Lagerbielke fejjel mégis bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A második játékrész hasonlóan kezdődött, mint az első, csak Gakpo duplája között mindössze hét perc telt el. A holland válogatott harmadik találata előtt Dumfries ismét laposan adta be a labdát jobbról, a Liverpool támadója pedig közelről bevette Kristoffer Nordfeldt kapuját.

Kisvártatva végleg eldőlt a mérkőzés, mert Gakpo 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

Négygólos hátrányban hármas cserével próbálkoztak a svédek, s bár egyikük, Anthony Elanga az 59. percben szépített, többre nem tellett ezen az estén a skandinávoktól.

A végeredményt a szintén csereként beállt Cryscenio Summerville állította be a hajrában.

Győzelmével a holland csapat az F csoport élére állt, és minden bizonnyal továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen.

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