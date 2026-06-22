A Zöld-foki Köztársaság a foci-vb nagy meglepetése, újra nagyot játszottak

A zöld-fokiaknál csereként pályára lépett Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája.

Az utolsó körben a dél-amerikai együttes a négypontos Európa-bajnok Spanyolországgal, míg az afrikai gárda az egy ponttal álló Szaúd-Arábiával találkozik.

Uruguay–Zöld-foki Köztársaság 2-2 (2-1) Miami, Hard Rock Stadion, 64 003 néző, v.: Eskas (norvég)

gólszerzők: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), illetve K. Pina (21.), Varela (61.)

sárga lap: Bentancur (20.), Olivera (58.), illetve Lopes Cabral (5.), Borges (93.)

Uruguay:

Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria - Ugarte (de la Cruz, 70.), Bentancur - Canobbio, Valverde, Araujo (Rodriguez, 82.) - Vinas (Nunez, 70.)

Zöld-foki Köztársaság:

Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - K. Pina (L. Duarte, 70.) - Arcanjo (D. Duarte, a szünetben), Mendes, Monteiro (Semedo, 80.), Rodrigues (Varela, 58.) - Benchimol (Da Costa, 58.)

A várakozásoknak megfelelően a kétszeres világbajnok dél-amerikaiak léptek fel kezdeményezőbben, de ugyanúgy nem találták az afrikai rivális betömörülő védekezésének az ellenszerét, ahogy a nyitófordulóban az Európa-bajnok spanyolok sem. Az első komolyabb helyzetet is abból tudták kialakítani, amikor egyetlen egyszer támadással próbálkozott a vb-újonc, s így labdaszerzés után létszámfölényben voltak az uruguayiak. Összességében viszont ugyanúgy csak a büntetőterület körül passzolgatott az esélyesebb együttes, mint néhány napja a spanyolok, azzal különbséggel, hogy Valverde gyakran vállalkozott távoli lövésekre, csakhogy a Real Madrid sztárja rendre célt tévesztett.

Az igazi hidegzuhanyt viszont a zöld-fokiak történelmi első vb-találata jelentette, mivel Kevin Pina a szétugró kéttagú sorfal között lőtt nagy gólt 25 méteres szabadrúgásból.

A hátrány visszavetette Uruguayt, még statikusabbá vált a játéka, egészen az egyenlítő gólig, amikor Bentancur kapufáról visszapattanó fejesét Araujo továbbította fejjel az üres kapuba. Az egyenlítés lendületet adott az uruguayi csapatnak, amely így még az első félidő hosszabbításának legvégén a vezetést is megszerezte.

Térfélcserét követően látványosan visszaesett az iram és a színvonal is, úgy tűnt, a dél-amerikaiaknak megfelelt a minimális előny, ezért csak hátul passzolgattak, a zöld-fokiak pedig ezt a legritkább esetben tudták megzavarni. Ennek ellenére a Zöld-foki Köztársaság egyenlített, mert Olivera saját térfelén rossz helyre passzolt, Muslera pedig 30 méterre kifutott a kapujából, csakhogy a csereként beállt Varela combbal elvitte mellette a labdát, majd az üres kapuba helyezett. Jót tett a meccsnek az egyenlítés, eleinte mindkét fél a győzelemért játszott, aztán fokozatosan átvette az irányítást Uruguay, de az első kör egyik legjobbja, Vozinha remek védésekkel akadályozta meg a gólszerzést. A hosszabbításra kettészakadt a pálya, így a zöld-fokiaknak is volt lehetőségük kontrázni, bármelyik fél megnyerhette volna az összecsapást, de végül nem született újabb gól, így maradt a pontosztozkodás, azaz a Zöld-foki Köztársaság két korábbi világbajnok ellen is pontszerzéssel zárt.