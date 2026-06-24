Katar kiesett, a bosnyákok a továbbjutásban reménykedhetnek

Az ázsiai együttes egy pontjával búcsúzott, az európai gárda viszont négy pontjával joggal reménykedhet, hogy benne lesz a nyolc legjobb harmadikban a 12 csoportból, s így története során először túljut az első szakaszon.
Az európai együttes azonnal nekirontott ázsiai riválisának, Abunadának már az első három percben két távoli kísérletet kellett vetődve védenie. Tíz perc elteltével csökkent a nyomás a katari kapun, de így is veszélyesebben futballoztak a bosnyákok, akik távolról bátran próbálkoztak, és közel fél óra játék után éppen egy ilyen lövésből Alajbegovic volt eredményes. A góltól a katariak érezhetően megzavarodtak, ezt igyekeztek kihasználni a bosnyákok, akik a szünetig akár el is dönthették volna az összecsapást, mert egy öngóllal – Dzeko beadása egy védőről pattant a hálóba – megduplázták előnyüket, majd a kiugró Dzeko nagy helyzetben a bal kapufát találta el. A váratlan fordulatot az jelentette, hogy a szünet előtt szépített a rivális, ettől teljesen megfordult a meccs képe, és az egyenlítés is közel volt, ugyanis Pedro Miguel a jobb kapufát találta el.
A bosnyák csapat a számára jókor jött szünetben – többek között két cserével – rendezte sorait, így a folytatásban ismét irányította a játékot, de az első játékrésztől eltérően semmiféle veszélyt nem jelentett az ellenfél kapujára, Katar viszont ígéretes kontrákat vezetett. Az arab együttesnek hátrányt jelentett, hogy a gólszerzőjét, al-Hajdoszt sérülés miatt le kellett cserélnie, így elsősorban Afif próbálkozott a gyors ellenakciók végén, a kaput azonban nem találta el. Az utolsó húsz percben Bosznia-Hercegovina csakis a biztonságra törekedett, Katar pedig így nem tudott helyzeteket kialakítani, azaz nem volt reális esélye az egyenlítésre. A meccset és ezáltal a csoport harmadik helyét a csereként beállt Mahmic találata döntötte el tíz perccel a vége előtt.