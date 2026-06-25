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A mexikói válogatott tagjai ünnepelnek, miután 3-0-ra gyõztek a 2026. labdarúgó-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójának Mexikó-Csehország mérkõzésén a mexikóvárosi Azték Stadionban 2026. június 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Mario Guzmán

Mexikó a csehek legyőzésével százszázalékos

Infostart / MTI

A társházigazda mexikói válogatott 3-0-ra legyőzte a cseh csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának mexikóvárosi mérkőzésén, így története során először rajtolt három sikerrel.

A csoportelsőségét már az első két körben bebiztosító közép-amerikai együttes jövő kedden ugyancsak Mexikóvárosban egy csoportharmadik riválist fogad majd a nyolcaddöntőbe jutásért, míg az európai gárda egy ponttal kiesett.

Bár Mexikó két győzelemmel már csoportelsőként lépett pályára, de felállt védelem ellen korántsem volt meggyőző, ezúttal viszont a győzelmi kényszerrel pályára lépő csehek bátrabb játékának köszönhetően több terület adódott előtte. Ennek megfelelően jó ritmusban kezdődött a találkozó, az első lehetőséget Visinsky hagyta ki, aki csak centikkel tévesztette el a jobb alsó sarkot.

A hazaiak is vezettek ígéretes támadásokat, de a végén túlbonyolították, így igazán nagy helyzetet nem tudtak kidolgozni. Negyedóra elteltével valamelyest visszaesett az addig lüktető játék, ez a negatív folyamat pedig csak egyre erősödött az idő múlásával.

Egy-egy szép jelenet így is akadt, Visinsky cselsorozata és Reyes ollózása. A szünet előtti percekben Mexikó akarata érvényesült, amit két távoli lövés jelzett, de Kovarnak csak egyiknél kellett közbeavatkoznia.

A második félidő ismét lendületesebb futballal kezdődött, mindkét félnek volt ígéretes támadása és beadása, de Mexikó tűnt veszélyesebbnek, ennek megfelelően a vezetést is megszerezte, melynek kulcsa az volt, hogy Romo három cseh játékos gyűrűjében is megtartotta a labdát a felezővonalnál, majd tökéletesen indította a jobb oldalon felfutó gólszerzőt, Mateo Chávezt.

Nem sokkal később az Alkmaar támadójának újabb kiugrását Kovar ugyan hárította, de Holes nem tudott felszabadítani, így Quinones eldöntötte az összecsapást, egyúttal megpecsételte a csehek sorsát. Az utolsó negyedórában az okozott óriási üdvrivalgást, hogy a mexikóiak szövetségi kapitánya, Javier Aguirre becserélte a portugál Cristiano Ronaldóhoz és az argentin Lionel Messihez hasonlóan hatodik vb-jén szereplő kapust, Guillermo Ochoát, aki így 153. válogatott mérkőzésén és 12. vb-találkozóján lépett pályára.

A meccs végére még jutott egy slusszpoén, ugyanis a csereként beállt Fidalgo megadta a kegyelemdöfést a csalódást keltően futballozó cseheknek.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Mexikó a csehek legyőzésével százszázalékos

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