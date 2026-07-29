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Nyitókép: Magnific.com

Hitelkiváltással egy korábban felvett személyi kölcsön is kedvezőbbé tehető

Vendégszerző

Ma már 10 százalék alatti kamattal is találni személyi kölcsönt a bankok kínálatában. Ez nemcsak azoknak jó hír, akik hitelfelvétel előtt állnak, hanem azoknak is, akik pár éve vettek fel egy személyi kölcsönt, de most kedvezőbbre cserélnék. A money.hu szakértői megnézték, milyen lehetőségek vannak most a személyi kölcsönök kiváltására, és mikor érheti meg a hitel előtörlesztése.

Aki például 3 éve, 2023 nyarán vett fel személyi kölcsönt, még 18,87 százalékos átlagkamattal számolhatott. A tényleges kamat ennél persze lényegesen kedvezőbb is lehetett, de a Magyar Nemzeti Bank adatai egyértelműen azt mutatják, hogy drágább volt akkor személyi kölcsönt felvenni, mint manapság. Ezért jó eséllyel találni olyan kölcsönt most, amivel ki lehet váltani a régit.

Erre speciális hitelkiváltási célú személyi hiteleket is kínálnak a bankok. A hitelcsere után egy másik személyi kölcsönt kell törleszteni, kedvezőbb feltételekkel.

Mi a különbség a szabad felhasználású és a hitelkiváltási célú személyi kölcsön között?

Elsősorban a felhasználás céljában van eltérés, de meglévő kölcsön kiváltásakor – amelyre mindkét típusú kölcsön esetében lehetőség van – felmerül még egy lényeges különbség.

Aki már törleszt egy kölcsönt, annak egy újabb hitelfelvételnél a meglévő havi törlesztőjével is számol a bank.

  • Szabad felhasználású személyi kölcsön esetén lehet, hogy nem is fér bele egy újabb hitelfelvétel a jövedelembe az adósságfék-szabályok miatt. Hiába a meglévő kölcsön kiváltása a szándék, technikailag a banknak ez nem hitelkiváltás. Ugyanis a bank a hitelfelvevőnek utalja az összeget, és számára semmi biztosíték nincs arra, hogy a felhasználása biztosan a kiváltási célra fog irányulni.
  • A hitelkiváltási célú személyi kölcsönnél viszont a pénzintézet bekér egy banki igazolást a fennálló tartozásról. A hitelbírálat során a kiváltási cél miatt nem számol a meglévő hitel havi törlesztőrészletével. A hitelösszeget közvetlenül a korábbi hitelt kezelő banknak utalja, rendezve ezzel a teljes régi tartozást.

Legtöbbször segít, de van, amikor nem éri meg a hitelkiváltás

A hitelkiváltás elsősorban akkor éri el célját, ha a havi törlesztőrészlet alacsonyabb lesz. Ha egy kedvezőbb gazdasági környezetben csökkenek a hitelkamatok, érdemes nekirugaszkodni a hitelkiváltásnak. Annak is megérheti, aki nincs megelégedve a mostani bankjával, természetesen csak akkor, ha utánaszámolt a kiváltással elérhető kondícióknak – akár egy hitelszakértő segítségével.

Például egy 3 éve felvett 3 millió forintos, 5 éves futamidejű személyi kölcsön esetében a hitelkiváltás mintegy 80 ezer forintos megtakarítást jelentene, ha a 3. év után egy jobb feltételű kölcsönre cserélnénk. A havi törlesztőrészlet több mint 3 ezer forinttal lenne alacsonyabb a money.hu szakértőinek számításai szerint, egy átlagos kamatszintet nézve.

A megtakarítást csökkentheti, ha a korábbi hitelre előtörlesztési díjat számol fel a bank, ami a betörlesztett összeg 0,5-1 százaléka. Így a kiváltás során ezzel is kalkulálni kell.

Vannak olyan helyzetek is, amikor nem biztos, hogy megéri a hitelkiváltás:

  • Ha már csak rövid idő van hátra a hitel futamidejéből, akkor érdemes átgondolni a cserét.
  • Akkor sem mindig célravezető a kiváltás, ha a törlesztőrészletek csökkentését csak a futamidő nagymértékű meghosszabbításával lehet elérni. Ilyenkor a hitel teljes költsége is nő.

Fontos tudni, hogy a hitelkiváltás egy új hitel felvételét jelenti, ami új hitelbírálattal jár. Tehát hitelképesnek kell lenni, és meg kell felelni az új kölcsön feltételeinek.

Saját pénzből is végtörleszthető a kölcsön

Az jár a legjobban, aki saját megtakarításból tudja teljesen előtörleszteni (végtörleszteni) a kölcsönt, hiszen akkor mentesül a további kamatfizetés alól. Azonban még ez sem minden esetben éri meg, például amikor ugyan meglenne rá a pénz, de az befektetve többet hozna, mint amennyit a végtörlesztéssel meg lehetne spórolni.

Ez természetesen a befektetés formájától, hozamától is függ. Különösen egy magasabb hitelösszegnél, hosszabb futamidőnél érdemes fokozottabban utánaszámolni, hogy az adott helyzetben mi éri meg jobban.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hitelkiváltással egy korábban felvett személyi kölcsön is kedvezőbbé tehető

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