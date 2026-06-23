ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.96
usd:
308.98
bux:
0
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 22: Nadhir Benbouali #12 of Algeria celebrates after scoring his teams first goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Jordan and Algeria at San Francisco Bay Area Stadium on June 22, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Elysia Su/ISI Photos via Getty Images)
Nyitókép: Elysia Su/ISI Photos via Getty Images

Az ETO csatárának gólja is kellett Algéria győzelméhez

Infostart / MTI

Az algériai válogatott hátrányba került ugyan, de a magyar bajnok ETO FC csatára, Nadir Benbuali góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte Jordániát az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság J csoportjában.

A szünetben beállt Nadir Benbuali, a győriek 26 éves algériai csatára ötödik válogatott mérkőzésén lépett pályára, és másodszor volt eredményes.

Jordánia a csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott címvédő argentinok, míg Algéria az osztrákok ellenfele lesz.

A kezdeti visszafogott teljesítmény után Algéria váltott elsőként ritmust, és több lendületes támadást is vezetett, Rijad Mahrez kétszer is betalálhatott volna, de az eredmény nem változott, közben pedig az ellenfél jobbára csak védekezett, és nem igazán jutott el az algériaiak tizenhatosáig sem. Az előzmények ismeretében tehát meglepetést jelentett, amikor Jordánia a 36. percben megszerezte a vezetést. Az első ellentámadás végén Musza al-Tamari szemben a kapuval rosszul találta el a labdát, amely azonban csapattársa, Nizar al-Rasdan elé került, a középpályás pedig 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Fordulás után valamivel bátrabban játszott az előnyben lévő jordán válogatott, de ellenfele így is 74 százalékos mezőnyfölényben futballozott, igaz negyedóra alatt csak Ibrahim Maza jutott el két helyzetig, de a Leverkusen középpályásának egyik lövését védte a jordán kapus, a másiknál a kapu fölé szállt a labda. Aztán a csereként beállt Nadir Benbuali előtt is adódott lehetőség, de fejesét Dzsazid Abulaila még védte, nem úgy a 69. percben, amikor jobb oldali szöglet után az ETO FC támadója hét méterről fejelt a kapu jobb oldalába.

Az egyenlítéssel Algéria újabb lendületet kapott, sorra vezette veszélyes támadásait, és a 82. percben Amin Guiri góljával fordított, és az utolsó, harmadik csoportmérkőzés előtt megmaradt az esélye a továbbjutásra, míg Jordánia biztosan búcsúzik a tornától. Az algériaiak győzelmével az is eldőlt, az osztrákokat hétfőn 2-0-ra legyőző argentin válogatott csoportgyőztesként jut tovább.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az ETO csatárának gólja is kellett Algéria győzelméhez

labdarúgás

sport

algéria

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet az Országgyűlés kedden.
 

Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?

Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

BBC
Business Sport Travel Science
Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Two senior party figures are considering bids in order to ensure the next leader's policy ideas are tested in a race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 07:34
Két hibát is elkövetett a nő, kiesett a mozgó járműből – képek
2026. június 23. 06:34
Változtat a MOHU, megszűnik egy ingyenes lehetőség
×
×