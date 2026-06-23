Az ETO csatárának gólja is kellett Algéria győzelméhez

A szünetben beállt Nadir Benbuali, a győriek 26 éves algériai csatára ötödik válogatott mérkőzésén lépett pályára, és másodszor volt eredményes.

Jordánia a csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott címvédő argentinok, míg Algéria az osztrákok ellenfele lesz.

Algéria-Jordánia 2-1 (0-1) San Francisco, Levi's Stadion, 68 371 néző, v.: Vincic (szlovén)

gólszerzők: Benbuali (69.), Guiri (82.), illetve Al-Rasdan (36.)

sárga lap: Zerruki (44.), illetve Abu Dahab (64.)



Algéria: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 86.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 86.), Saibi



Jordánia: Abulaila - Naszib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 91.) - Haddad, Al-Rasdan, Al-Ravabdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 85.) - Al-Mardi (Al-Fahuri, 76.), Olvan (Abu Zrajk, 91.) - Al-Tamari (Azaizeh, 85.)

A kezdeti visszafogott teljesítmény után Algéria váltott elsőként ritmust, és több lendületes támadást is vezetett, Rijad Mahrez kétszer is betalálhatott volna, de az eredmény nem változott, közben pedig az ellenfél jobbára csak védekezett, és nem igazán jutott el az algériaiak tizenhatosáig sem. Az előzmények ismeretében tehát meglepetést jelentett, amikor Jordánia a 36. percben megszerezte a vezetést. Az első ellentámadás végén Musza al-Tamari szemben a kapuval rosszul találta el a labdát, amely azonban csapattársa, Nizar al-Rasdan elé került, a középpályás pedig 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Fordulás után valamivel bátrabban játszott az előnyben lévő jordán válogatott, de ellenfele így is 74 százalékos mezőnyfölényben futballozott, igaz negyedóra alatt csak Ibrahim Maza jutott el két helyzetig, de a Leverkusen középpályásának egyik lövését védte a jordán kapus, a másiknál a kapu fölé szállt a labda. Aztán a csereként beállt Nadir Benbuali előtt is adódott lehetőség, de fejesét Dzsazid Abulaila még védte, nem úgy a 69. percben, amikor jobb oldali szöglet után az ETO FC támadója hét méterről fejelt a kapu jobb oldalába.

Az egyenlítéssel Algéria újabb lendületet kapott, sorra vezette veszélyes támadásait, és a 82. percben Amin Guiri góljával fordított, és az utolsó, harmadik csoportmérkőzés előtt megmaradt az esélye a továbbjutásra, míg Jordánia biztosan búcsúzik a tornától. Az algériaiak győzelmével az is eldőlt, az osztrákokat hétfőn 2-0-ra legyőző argentin válogatott csoportgyőztesként jut tovább.