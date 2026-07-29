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Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Csizmadia Ervin: még nem lehet megmondani, autokráciát épít-e a Tisza

InfoRádió

A Tisza Párt nem törekszik azonnal nemzeti egységre, azt több lépésben kívánja elérni – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki szerint most ritka történelmi pillanat van: felkavarodott a magyar politika állóvize, amiből bármi kiforrhatja magát, de azt még nem lehet megmondani, hogy újabb autokrácia következik-e vagy nem.

A Fidesz egy „tiszás önkény elleni nemzeti ellenállásra” készül. Vajon Magyar Péter egy tiszás autokratizmusra készülhet-e a kétharmados többségével? Erről kérdezte az InfoRádió Csizmadia Ervin politológust, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatóját.

A kétharmados felhatalmazással oly módon kívánnak élni, hogy felosztják az előttük álló időt – fogalmazott az elemző, aki szerint a tiszások meghirdették, nem árultak zsákbamacskát, hogy

az a bizonyos nemzeti egység nem a folyamat elején, hanem a folyamat legvégén lesz, miután egyrészt az előző kormány bűntudatot gyakorolt, másrészt pedig megtörtént az elszámoltatás.

„A legérdekesebb dolog számomra az, hogy amikor megbukik egy ilyen hosszú ideig kormányzó párt, akkor az érkező új kormány mennyi idő alatt tudja felszámolni a hosszú kormányzás legtöbb örökségét” – mondta Csizmadia Ervin, aki szerint ez mindig így szokott történni, már csak azért is, mert rengeteg frusztráció, ellenérzés, rengeteg sérelem halmozódik fel ilyenkor.

Vannak olyan magyar történelmi példák, amelyekben a bukott kormánypárt felismerte, hogy nem biztos, hogy jót tesz magának, ha egyáltalán megmarad

– jegyezte meg az elemző, hozzátéve: 1905-ben 30 év után bukott meg a magyar kormánypárt, majdnem duplaannyit kormányoztak, mint a Fidesz.

„És miután megbuktak, a volt kormánypárt elnöke, akit Tisza Istvánnak hívtak, vagyis nem volt akárki, közölte, hogy becsukjuk ezt a pártot. És tudják, mi történt? Három évig Tisza István visszavonult, alig-alig szerepelt, aztán pedig létrehozott egy új pártot, és azzal az új párttal megnyerte az 1910-es választásokat” – idézte föl Csizmadia Ervin.

„Miért történhetett ez? Azért, mert

a hatalomra kerülő új párt igazi teljesítményét csak akkor tudjuk megítélni, ha ezen az első két fázison, tehát a bűntudaton és a büntetéseken túljutunk”

– fogalmazott. „Mert mi van akkor, ha nem jól kormányoz ez az új párt? Még nem tudhatjuk, hogyan fog kormányozni, benne van a pakliban az is, hogy jól, de az is, hogy rosszul. Ha nem jól kormányoz, akkor szabad a gazda, és létrejöhet vele szemben vagy egy új Fidesz, vagy egy más néven létrejövő jobboldali párt, vagy akár más pártok is” – vélekedik.

Most egy olyan helyzet van, ami nagyon ritka a magyar történelemben, hogy a felkavart állóvízből bármi kiforrhat, még bármi történhet.

De ez sem rövid idő alatt történik. „Tehát akik gyors megoldásokat, gyors eredményeket várnak, azok szerintem helytelenül gondolkodnak, mert pillanatnyilag az eufória állapotában van a győztes párt közönsége. Kicsit ugyan csökkent most éppen a közvélemény-kutatási támogatottságuk, de a talán utolsó Medián-mérés, a 68:23-as arány is még egy világverő különbség, és ha ezt meghosszabbítjuk, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy megint csak egy tartós kormányzás előtt állunk” – vélekedik az elemző.

„De hogy ez autokrácia lesz-e vagy sem, azt nem tudjuk. Nyilván ők maximálisan elutasítanák, hogy ez autokrácia lenne, már csak azért is, mert a Tisza arra szövetkezett, hogy felszámolja az autokráciát. Tehát ők úgy élik meg ezt a dolgot, hogy ők lesznek azok, akik helyreállítják a liberális demokráciát. De persze kérdés az, hogy alkotmányosan aggályos intézkedésekkel lehet-e helyreállítani” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.

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Csizmadia Ervin: még nem lehet megmondani, autokráciát épít-e a Tisza

Csizmadia Ervin: még nem lehet megmondani, autokráciát épít-e a Tisza

A Tisza Párt nem törekszik azonnal nemzeti egységre, azt több lépésben kívánja elérni – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki szerint most ritka történelmi pillanat van: felkavarodott a magyar politika állóvize, amiből bármi kiforrhatja magát, de azt még nem lehet megmondani, hogy újabb autokrácia következik-e vagy nem.
 

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