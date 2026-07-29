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Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Fokozódik a helyzet: Egyiptomban lőttek meg egy amerikai tartályhajót

Infostart / MTI

Dróntalálat ért egy amerikai gáztároló tartályhajót az egyiptomi Damietta kikötőjében szerdán – közölte az Ambrey brit biztonsági cég az incidens előzetes értékelésére hivatkozva.

Az Ambrey szerint a legénységet evakuálták, a tüzet pedig sikerült megfékezni.

A kikötői szolgáltatásokat nyújtó Inchcape vállalat egy külön közleményben arról számolt be, hogy cseppfolyósított gázt szállító két tartályhajó kapott lángra Damiettában.

Az incidensre rálátással bíró három kereskedelmi forrás szerint drón találta el az Energos Winter gáztároló tartályhajót, majd a tűz átterjedt a Gaslog Salem nevű hajóra is.

Az Energos Winter egy úgynevezett tengeri tároló- és újragázosító egység (FSRU), amelynek tárolókapacitása 138 250 köbméter. Tulajdonosa az amerikai székhelyű Energos Infrastructure vállalat.

Az egyiptomi olajügyi minisztérium ugyan megerősítette, hogy volt tűz, de nem tett említést dróntámadásról. Közölte azonban, hogy senki nem sérült meg.

Irán az éjszaka megerősítette, hogy amerikai támaszpontokat támadott Jordániában és hajókat a Hormuzi-szorosban. Az egyiptomi incidenssel összefüggésben azonban egyelőre senki sem jelentkezett elkövetőként.

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Dróntalálat ért egy amerikai gáztároló tartályhajót az egyiptomi Damietta kikötőjében szerdán - tájékoztatott az Ambrey előzetes értékelések alapján. A brit tengerbiztonsági cég közlése szerint miután dróntámadás ért egy amerikai tulajdonú tankert, a tűz átterjedt egy másik hajóra is. A legénységet evakuálták, a lángokat sikerült megfékezni. A támadásért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget.

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