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Matej Kovar cseh kapus nem tudja kivédeni a dél-koreai Hvang Ingbom lövését, amellyel Hvang 1-1-re egyenlít a 2026-os labdarúgó-világbajnokság A csoportja elsõ fordulójának Dél-Korea-Csehország mérkõzésén a mexikói Guadalajara Akron Stadionjában 2026. június 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/YNA

Foci-vb 2026: Dél-koreai fordítás a csehek ellen

Infostart / MTI

A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában, a mexikói Guadalajarában.

Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent az ázsiaiak labdabirtoklási fölénye, a csehek is eljutottak ellenfelük 16-osáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki.

A félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak Szon Hungmin két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség. A csehek a magassági fölényüket kihasználva pontrúgásokból és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt.

A szünet után nem sokkal Hvang Inbom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzseszung érkezett, de Kovár mindkétszer védett. Kicsit később Szon Hungmin lépett ki remekül, kissé oldalra sodródva a kapusba lőtt.

Továbbra is az ázsiaiak támadásaiban volt veszély, a csehek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani. Aztán váratlanul mégis vezetést szereztek: Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Krejci az ötösön felugorva fejelt a kapuba. Pár perccel később Miroslav Koubek, a csehek szövetségi kapitánya lecserélte támadósorát.

A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang Inbom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt.

Szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjongju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt.

A pontrúgásokkal képesek voltak ugyan veszélyeztetni a csehek, de a dél-koreaiak kombinatívabban futballoztak, jóval több helyzetet alakítottak ki, ezek alapján megérdemelt győzelmet arattak.

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