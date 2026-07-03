Magabiztos svájci siker és továbbjutás Algéria ellen

Svájc 88 év elteltével nyert meccset a vb egyenes kieséses szakaszában és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Ghánával mérkőzik meg szintén Vancouverben.

Világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért: Svájc-Algéria 2-0 (1-0) Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v: Yael Falcón Pérez (argentin)

gólszerzők: Embolo (10.), Ndoye (46.)

sárga lap: Saibi (36.), Budaui (72.)

Svájc:

Kobel - Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, Rodríguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (Aebischer, 87.), Manzambi (Okafor, 70.), Vargas (Rieder, 70.) - Embolo (Amdouni, 82.)

Algéria:

Zidane - Belgali (Bulbina, 82.), Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri - Zerruki (Guiri, 58.), Bentaleb (Budaui, 71.), Saibi - Mahrez (Hadzs Mussza, 71.), Maza, Auar (Hadzsam, 58.)

Óriási lendülettel és látványos, szemre is tetszetős játékkal rukkolt elő az algériai válogatott a mérkőzés elején, a türelmesebben kezdő svájciak azonban 10 perc elteltével lehűtötték az afrikai rivális szurkolóinak kedélyállapotát. Az első komolyabb ellentámadás végén a vb-n már eddig is remek teljesítmény nyújtó Manzambi egyéni megmozdulása és remek passza után a rutinos Embolo volt eredményes.

A kapott gól egy kicsit lelassította az algériaiakat, akik ennek ellenére labdabirtoklási fölényben zárták az első félidőt, de igazán komoly lehetőségük nem volt az egyenlítésre.

Fordulás után belealudt a folytatásba az afrikai csapat, ennek eredményeként védekezésében jelentkezett némi bizonytalanság, amelyet a svájciak Ndoye révén azonnal és könyörtelenül kihasználtak. A kétgólos előny birtokában az európai együttes átadta a területet az ellenfélnek és inkább őrizni próbálta az állást, mintsem növelni a különbséget. Az algériaiak ugyanakkor fáradni látszottak, ennek nyomán a játékuk pontatlanabbá vált, így a második félidő második felére Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kettős cserével próbált frissíteni a csapaton.

Az újonnan beállt futballisták azonban nem tudtak jelentős mértékben lendíteni az algériai válogatott játékán, amely így kétgólos vereséggel fejezte be a szereplését ezen a vb-n.

A svájciak megérdemelten jutottak tovább, s ugyanitt, Vancouverben játszanak majd a legjobb nyolc közé kerülésért magyar idő szerint kedden késő este.