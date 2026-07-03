Magabiztos svájci siker és továbbjutás Algéria ellen

Svájc 88 év elteltével nyert meccset a vb egyenes kieséses szakaszában és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Ghánával mérkőzik meg szintén Vancouverben.
Óriási lendülettel és látványos, szemre is tetszetős játékkal rukkolt elő az algériai válogatott a mérkőzés elején, a türelmesebben kezdő svájciak azonban 10 perc elteltével lehűtötték az afrikai rivális szurkolóinak kedélyállapotát. Az első komolyabb ellentámadás végén a vb-n már eddig is remek teljesítmény nyújtó Manzambi egyéni megmozdulása és remek passza után a rutinos Embolo volt eredményes.
A kapott gól egy kicsit lelassította az algériaiakat, akik ennek ellenére labdabirtoklási fölényben zárták az első félidőt, de igazán komoly lehetőségük nem volt az egyenlítésre.
Fordulás után belealudt a folytatásba az afrikai csapat, ennek eredményeként védekezésében jelentkezett némi bizonytalanság, amelyet a svájciak Ndoye révén azonnal és könyörtelenül kihasználtak. A kétgólos előny birtokában az európai együttes átadta a területet az ellenfélnek és inkább őrizni próbálta az állást, mintsem növelni a különbséget. Az algériaiak ugyanakkor fáradni látszottak, ennek nyomán a játékuk pontatlanabbá vált, így a második félidő második felére Vladimir Petkovic szövetségi kapitány kettős cserével próbált frissíteni a csapaton.
Az újonnan beállt futballisták azonban nem tudtak jelentős mértékben lendíteni az algériai válogatott játékán, amely így kétgólos vereséggel fejezte be a szereplését ezen a vb-n.
A svájciak megérdemelten jutottak tovább, s ugyanitt, Vancouverben játszanak majd a legjobb nyolc közé kerülésért magyar idő szerint kedden késő este.