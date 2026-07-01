ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.29
usd:
312.39
bux:
139892.19
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A francia Kylian Mbappé másodszor is gólt rúg a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Franciaország-Svédország mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. június 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Parádéztak a franciák Svédország ellen

Infostart / MTI

A francia válogatott könnyedén, 3-0-ra verte a svéd csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett New York-i mérkőzésén.

A nyolc éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a negyedik meccsét is megnyerte a vb-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább háromszor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövőlistáján utolérte a szintén hatgólos argentin Lionel Messit.

A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában.

A svéd válogatott váratlanul agresszív futballal kezdett, ez nagyobb óvatosságra intette az esélyesebbnek tartott francia csapatot, amely így inkább türelmes játékával a stabilitásra törekedett és abban bízott, hogy elöl a világsztárjai majd megvillannak. Az első ilyen alkalom Barcola előtt adódott, amikor egy cselsorozat után tíz méterről nem találta el kaput, később már gól is született Mbappé révén, de a kiugratásakor lesen kapta a labdát, így a találatát érvénytelenítették.

Az ivószünet után érezhetően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az előző két vb-n arany-, majd ezüstérmes francia gárda, ez pedig minden tekintetben, így sebességben és technikai tudásban is sok volt a svédeknek. Rabiot próbálkozását még a svéd kapus kivédte, Mbappé ziccerénél viszont már a jobb kapufa segítette ki, míg Olise gyönyörű ollózós mozdulattal végrehajtott lövése a bal kapufán csattant, a kipattanót pedig az aranylabdás Dembélé centikkel csavarta a jobb felső sarok mellé.

Csak idő kérdése volt, mikor szereznek vezetést a franciák, elsősorban Olise futballozott hatalmas kedvvel és önbizalommal, újra és újra megdolgoztatta Zetterströmöt, végül nem sokkal a szünet előtt egy kis szöglet utáni kombináció végén Mbappé talált a kapuba.

Hátrányban tudtak váltani a skandinávok, volt is egy nagy helyzetük, illetve egy les miatt megakasztott remek akciójuk.

Térfélcserét követően ugyan visszafogottabban kezdtek a franciák, de így sem kellett nekik tíz perc ahhoz, hogy eldöntsék az összecsapást, mert Olise nagyszerű kiugratása után Barcola bombázott a keresztléc alá.

Ettől ismét lendületbe jöttek a Kékek, akiknél Olise nemcsak előkészítőként, hanem befejezőként is jeleskedett, de az ő próbálkozásait Zetterström rendre bravúrral védte. Az ivószünet után óriási helyzetbe került a Bayern München támadója, de hiába vezette a labdát a Derby County hálóőrére, az eszén ezúttal sem tudott túljárni.

Ha gólt nem is tudott szerezni, egy újabb tökéletes ütemű és hajszálpontos átadással második gólpasszát adta a meccsen, mivel a tizenhatos bal oldalán beinduló Mbappé ezúttal is tökéletesen tekert a hosszú sarokba.

Az utolsó negyedórára a franciák elkezdték lecserélni a legnagyobb sztárjaikat, így ők a lefújást várták, a svédek ugyan hajtottak a becsületgólért, de nem jött össze, így maradt a háromgólos különbség a végéig.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Parádéztak a franciák Svédország ellen

franciaország

svédország

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: máshogy kellene használni a klímaberendezéseket

Ürge-Vorsatz Diána: máshogy kellene használni a klímaberendezéseket

Csak a fák aktív légkondicionáló működésére, illetve a lakásokra, irodákra szerelt légkondicionáló berendezések használatának visszafogására van szükség Ürge-Vorsatz Diána klímakutató szerint. A Közép-európai Egyetem professzora, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testületének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: eddig tudott légkondi nélkül alkalmazkodni az európai társadalom, most már változtatni kell.
 

Magyar Péter: soha nem volt még ilyen forróság Magyarországon

42 fok után lesújtott a vihar: áramszünetek és vízhiány is jött a hőség mellé

A MÁV ősöreg mozdonyai bírják a hőséget, a Stadler FLIRT motorvonatok nem

Megdőlt az abszolút rekord

Brutálisan forró lett a Balaton vize

Ekkor érkezik a hidegfront, enyhülést hoz, de durva lesz – videó

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan az OKFŐ új vezetője

Megvan az OKFŐ új vezetője

Magyar Péter miniszterelnök 2026. július elsejétől országos kórházi főigazgatóvá nevezte ki Tótth Árpádot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért

Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért

Akár bruttó 700 ezer forintot is kereshet egy targoncavezető, de regionálisan nagy eltérések lehetnek a bérekben.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

Trump made more than $1bn from crypto in first year back in office

The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 05:24
Változik a nyugdíjfolyósítás időpontja, mutatjuk, mikor számítson rá
2026. július 1. 05:12
Videón, ahogy egy furgon sofőrje el-elalszik a volánnál az autópályán
×
×