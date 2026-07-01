Parádéztak a franciák Svédország ellen

A nyolc éve világbajnok, legutóbb pedig ezüstérmes együttes újabb sikerével a negyedik meccsét is megnyerte a vb-n, ráadásul eddig minden találkozóján legalább háromszor eredményes volt. Ezúttal Kylian Mbappé szerzett vezetést az első félidő végén, majd a második elején Bradley Barcola döntötte el a továbbjutást, a végeredményt Mbappé állította be, így az idei torna góllövőlistáján utolérte a szintén hatgólos argentin Lionel Messit.

A kétszeres világbajnok franciák szombaton a nyolcaddöntőben a paraguayi csapattal találkoznak Philadelphiában.

Világbajnokság, nyolcaddöntőbe jutásért: Franciaország-Svédország 3-0 (1-0) New York, MetLife Stadion, 80 663 néző, v.: Makkelie (holland)

gólszerzők: Mbappé (45., 74.), Barcola (53.)

Franciaország:

Maignan - Koundé (Gusto, 75.), Upamecano, Saliba, Digne (T. Hernandez, 78.) - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé (Doue, 75.), Olise (Cherki, 85.), Barcola - Mbappé (Mateta, 85.)

Svédország:

Widell Zetterström - Svensson (Svanberg, 82.), Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson - Elanga, Bergvall (Zeneli, 66.), Ayari (Nygren, 82.), Stroud (Ali, 66.) - Gyökeres, Isak (Nilsson, 90.)

A svéd válogatott váratlanul agresszív futballal kezdett, ez nagyobb óvatosságra intette az esélyesebbnek tartott francia csapatot, amely így inkább türelmes játékával a stabilitásra törekedett és abban bízott, hogy elöl a világsztárjai majd megvillannak. Az első ilyen alkalom Barcola előtt adódott, amikor egy cselsorozat után tíz méterről nem találta el kaput, később már gól is született Mbappé révén, de a kiugratásakor lesen kapta a labdát, így a találatát érvénytelenítették.

Az ivószünet után érezhetően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az előző két vb-n arany-, majd ezüstérmes francia gárda, ez pedig minden tekintetben, így sebességben és technikai tudásban is sok volt a svédeknek. Rabiot próbálkozását még a svéd kapus kivédte, Mbappé ziccerénél viszont már a jobb kapufa segítette ki, míg Olise gyönyörű ollózós mozdulattal végrehajtott lövése a bal kapufán csattant, a kipattanót pedig az aranylabdás Dembélé centikkel csavarta a jobb felső sarok mellé.

Csak idő kérdése volt, mikor szereznek vezetést a franciák, elsősorban Olise futballozott hatalmas kedvvel és önbizalommal, újra és újra megdolgoztatta Zetterströmöt, végül nem sokkal a szünet előtt egy kis szöglet utáni kombináció végén Mbappé talált a kapuba.

Hátrányban tudtak váltani a skandinávok, volt is egy nagy helyzetük, illetve egy les miatt megakasztott remek akciójuk.

Térfélcserét követően ugyan visszafogottabban kezdtek a franciák, de így sem kellett nekik tíz perc ahhoz, hogy eldöntsék az összecsapást, mert Olise nagyszerű kiugratása után Barcola bombázott a keresztléc alá.

Ettől ismét lendületbe jöttek a Kékek, akiknél Olise nemcsak előkészítőként, hanem befejezőként is jeleskedett, de az ő próbálkozásait Zetterström rendre bravúrral védte. Az ivószünet után óriási helyzetbe került a Bayern München támadója, de hiába vezette a labdát a Derby County hálóőrére, az eszén ezúttal sem tudott túljárni.

Ha gólt nem is tudott szerezni, egy újabb tökéletes ütemű és hajszálpontos átadással második gólpasszát adta a meccsen, mivel a tizenhatos bal oldalán beinduló Mbappé ezúttal is tökéletesen tekert a hosszú sarokba.

Az utolsó negyedórára a franciák elkezdték lecserélni a legnagyobb sztárjaikat, így ők a lefújást várták, a svédek ugyan hajtottak a becsületgólért, de nem jött össze, így maradt a háromgólos különbség a végéig.