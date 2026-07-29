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Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására

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A paksi atomeromű 3. blokkjának leállítása után, a hőségriadó csütörtöki életbe lépése előtt osztott meg információkat a lakossággal a kormányfő.

Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van, azt nem veszélyezteti a paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítása – közölte a miniszterelnök a Facebookra szerdán feltöltött videójában.

Az ország 3600-3800 megawattnyi import kapacitással rendelkezik, ezért egy esetleges teljes paksi kiesés sem veszélyezteti a lakosság ellátását – közölte Magyar Péter. A mostani leállításra azután került sor egy tervezett folyamat részeként, hogy Paksnál -118 centiméterre süllyedt a Duna vízszintje. A 3-as blokk kiesése a 2000 megawattos teljesítményből 750 megawatt kiesést jelent.

Szerdán megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek a fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is.

A terv azt rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat.

Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások természetesen nem szerepelnek, nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között – emelte ki.

Egyúttal kérte a lakosságot fogyasztása átstrukturálására. „Nem azt kérjük, hogy ne fogyasszanak áramot, hogy ne használjanak klímaberendezést, de javasoljuk, hogy ha módjukban áll, akkor strukturálják át a fogyasztásukat. És lehetőség szerint napközben, amikor a naperőművek teljes kapacitással működnek, akkor fagyasszanak többet, és lehetőség szerint a kora esti órákban fogyasszanak kevesebbet” – fogalmazott.

Az alacsony vízállás és az aszály az ivóvízellátást is veszélyeztetheti egyes térségekben. Erre való tekintettel a területi védelmi bizottságok felmérik a problémás településeket. Az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön egyeztet a 10 víziközmű-szolgáltatóval.

Véglegesítik azoknak a nagyipari fogyasztóknak a listáját, amelyek fogyasztása egy súlyosabb helyzetben korlátozható.

Mint mondta, a Nemzeti Vízművek és a Magyar Honvédség felkészült a tározók feltöltésére és szükség esetén a lajtoskocsis ivóvízellátásra is.

Elmondása szerint megtették az érkező hőkupola okozta kánikula előtt a szüksgées előkészületeket a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is.

  • A korábbi hőhullám idején meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból.
  • A kórházakban folytatódik a klímaberendezések javítása és fejlesztése.
  • A szociális intézmények mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal készülnek.

Mindezeken kívül arra kérte a lakosságot, hogy mindenki figyelje a hivatalos tájékoztatásokat a hőséggel, az esetleges víz- és energiaellátási helyzettel kapcsolatban.

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Magyar Péter: krízisterv készül nagyvállalatok energiafogyasztásának időszakos korlátozására
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