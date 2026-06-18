A 95. percben jött a csattanó a Ghána–Panama összecsapáson

Határozottan jobban kezdett a közép-amerikai együttes, ennek nyomán már a második percben megdolgoztatta a ghánai kapust Waterman pörgetése. A lendületes rajt után Panama is beleszürkült a szakadó esőben zajló mérkőzésbe, s bár többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, ugyanis a kapura egyáltalán nem volt veszélyes. Az afrikai csapat számára már az is problémát jelentett, hogy átlépje a felezővonalat, a rivális kapujáig pedig szinte egyáltalán nem jutott el. A vb eddigi legeseménytelenebb félidejéről beszédes statisztika, hogy a két gárdának összesen csupán négy gólszerzési kísérlete volt, abból is egyetlen egy találta el a kaput.

A második félidőt támadóbb szellemben kezdték a ghánaiak, így alig néhány perc után nekik is megvolt az első kaput eltaláló próbálkozásuk Adjetey fejesével. Ha a színvonal nem is emelkedett túl sokat, de az iram mindenképpen nagyobb lett, Panama pedig visszavette az irányítást. A 60. perctől vált még izgalmasabbá és élvezetesebbé az összecsapás, ekkor a csapatok könnyedén játszották át a középpályát, mindkét fél ígéretes akciókat vezetett. A legnagyobb lehetőség Ghána előtt adódott, de egy jobb oldali beadásnál Ramos az utolsó pillanatban megelőzte a 121. válogatottságával ghánai csúcstartóvá előlépett Jordan Ayew-t, aki testvérét, André Ayew-t hagyta maga mögött. Az utolsó tíz percre sem tudott újítani a két válogatott, de amikor már úgy tűnt, a szurkolók gól nélkül maradnak, akkor a hosszabbításban egy ghánai kontra végén Yirenkyi eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában becserélték a panamai válogatottsági rekordert, a címeres mezt 160. alkalommal magára öltő Aníbal Godoyt, aki korábban két idényt a Budapest Honvédnál töltött.

A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban.

A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.