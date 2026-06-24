Vb-2026: Győztek a horvátok Modric 200. válogatott meccsén

A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.

Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.

Világbajnokság, L csoport, 2. forduló: Horvátország-Panama 1-0 (0-0) Toronto, BMO Field, 43 036 néző, v.: Atcho (gaboni)

gólszerző: Budimir (54.)

sárga lap: P. Sucic (92.), illetve Barcenas (61.)

Horvátország:

Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben) - Modric (Mario Pasalic, 81.), Kovacic (P. Sucic, 72.) - Marco Pasalic (L. Sucic, 72.), Baturina, Perisic - Musa (Budimir, a szünetben)

Panama:

Mosquera - Murillo, Ramos (Waterman, 77.), Cordoba, Andrade, Blackman (Davis, 90.) - Martinez, Harvey, Barcenas (T. Rodriguez, 90.), J. Rodriguez - Fajardo (Londono, 83.)

Az esélyesebb horvátok igyekeztek támadólag fellépni, az első gólszerzési kísérlet a válogatottban 200. alkalommal pályára lépő Modric előtt adódott, de fejese messze elkerülte a kaput.

Noha az európai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, mert egyáltalán nem tudott Panama védelmi vonala mögé kerülni, ezzel szemben a rivális gyors támadói – elsősorban a jobb oldalon – sebességben rendre megverték a horvát védőket, így a panamai kontrák veszélyesebbek voltak.

Ezt jelezte az is, hogy egy alapvonalon túlról visszakanalazott beadásból Rodriguez tízméteres fejesét Livakovic óriási bravúrral a keresztlécre tolta. Helyzet ugyan egyáltalán nem akadt a szünetig, mégis lüktető és élvezetes volt a meccs, mert a közép-amerikaiak bátran megindultak a labdaszerzéseket követően.

Az első védésre a hosszabbításig kellett várni, akkor Baturina távoli lövését fogta Mosquera.

A horvátok kettős cserével próbálták frissíteni az enerváltnak tűnő csapatukat, s bár a játékuk nem lett jobb, a változtatás mégis bejött, mivel Stanisic jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir lőtte a kapuba.

A közép-amerikaiak hátrányban még bátrabban kezdtek futballozni, hogy az egyenlítéssel megszerezzék a történelmi első pontjukat, ez viszont majdnem megbosszulta magát, mert egy horvát kontra végén Modric ugratta ki Pasalicot, de utóbbi pörgetése elakadt Mosquerában.

A túloldalon a második ivószünet előtt Livakovicnak egy támadáson belül háromszor kellett védenie, hogy megakadályozza az egyenlítést.

A háromperces pihenő megtörte Panama lendületét, így a hátralévő időben a nyolc éve ezüst-, legutóbb bronzérmes horvátok viszonylag magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig.