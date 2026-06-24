Vb-2026: Győztek a horvátok Modric 200. válogatott meccsén

A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.
Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.
Az esélyesebb horvátok igyekeztek támadólag fellépni, az első gólszerzési kísérlet a válogatottban 200. alkalommal pályára lépő Modric előtt adódott, de fejese messze elkerülte a kaput.
Noha az európai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, mert egyáltalán nem tudott Panama védelmi vonala mögé kerülni, ezzel szemben a rivális gyors támadói – elsősorban a jobb oldalon – sebességben rendre megverték a horvát védőket, így a panamai kontrák veszélyesebbek voltak.
Ezt jelezte az is, hogy egy alapvonalon túlról visszakanalazott beadásból Rodriguez tízméteres fejesét Livakovic óriási bravúrral a keresztlécre tolta. Helyzet ugyan egyáltalán nem akadt a szünetig, mégis lüktető és élvezetes volt a meccs, mert a közép-amerikaiak bátran megindultak a labdaszerzéseket követően.
Az első védésre a hosszabbításig kellett várni, akkor Baturina távoli lövését fogta Mosquera.
A horvátok kettős cserével próbálták frissíteni az enerváltnak tűnő csapatukat, s bár a játékuk nem lett jobb, a változtatás mégis bejött, mivel Stanisic jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir lőtte a kapuba.
A közép-amerikaiak hátrányban még bátrabban kezdtek futballozni, hogy az egyenlítéssel megszerezzék a történelmi első pontjukat, ez viszont majdnem megbosszulta magát, mert egy horvát kontra végén Modric ugratta ki Pasalicot, de utóbbi pörgetése elakadt Mosquerában.
A túloldalon a második ivószünet előtt Livakovicnak egy támadáson belül háromszor kellett védenie, hogy megakadályozza az egyenlítést.
A háromperces pihenő megtörte Panama lendületét, így a hátralévő időben a nyolc éve ezüst-, legutóbb bronzérmes horvátok viszonylag magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig.