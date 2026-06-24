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A horvát válogatott tagjai ünnepelnek, miután 1-0-ra gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Horvátország-Panama mérkõzésén a Toronto Stadionban 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Eduardo Lima

Vb-2026: Győztek a horvátok Modric 200. válogatott meccsén

Infostart / MTI

A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.

A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.

Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.

Az esélyesebb horvátok igyekeztek támadólag fellépni, az első gólszerzési kísérlet a válogatottban 200. alkalommal pályára lépő Modric előtt adódott, de fejese messze elkerülte a kaput.

Noha az európai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, mert egyáltalán nem tudott Panama védelmi vonala mögé kerülni, ezzel szemben a rivális gyors támadói – elsősorban a jobb oldalon – sebességben rendre megverték a horvát védőket, így a panamai kontrák veszélyesebbek voltak.

Ezt jelezte az is, hogy egy alapvonalon túlról visszakanalazott beadásból Rodriguez tízméteres fejesét Livakovic óriási bravúrral a keresztlécre tolta. Helyzet ugyan egyáltalán nem akadt a szünetig, mégis lüktető és élvezetes volt a meccs, mert a közép-amerikaiak bátran megindultak a labdaszerzéseket követően.

Az első védésre a hosszabbításig kellett várni, akkor Baturina távoli lövését fogta Mosquera.

A horvátok kettős cserével próbálták frissíteni az enerváltnak tűnő csapatukat, s bár a játékuk nem lett jobb, a változtatás mégis bejött, mivel Stanisic jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir lőtte a kapuba.

A közép-amerikaiak hátrányban még bátrabban kezdtek futballozni, hogy az egyenlítéssel megszerezzék a történelmi első pontjukat, ez viszont majdnem megbosszulta magát, mert egy horvát kontra végén Modric ugratta ki Pasalicot, de utóbbi pörgetése elakadt Mosquerában.

A túloldalon a második ivószünet előtt Livakovicnak egy támadáson belül háromszor kellett védenie, hogy megakadályozza az egyenlítést.

A háromperces pihenő megtörte Panama lendületét, így a hátralévő időben a nyolc éve ezüst-, legutóbb bronzérmes horvátok viszonylag magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026: Győztek a horvátok Modric 200. válogatott meccsén

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