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MONTERREY, MEXICO - JUNE 14: Viktor Gyokeres #17 of Sweden dives for the ball during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Sweden and Tunisia at Monterrey Stadium on June 14, 2026 in Monterrey, Mexico. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nyitókép: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Svédország átgázolt Tunézián

Infostart / MTI

A svéd válogatott 5–1-re legyőzte a tunéziai csapatot a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság F csoportjának Monterreyben rendezett vasárnapi mérkőzésén.

A skandinávok óriási elánnal vetették magukat a küzdelembe, teljesen beszorították az ellenfelüket, így nem volt meglepetés, hogy alig hét perc után vezetést szereztek: Gyökeres lövését ugyan még blokkolták a védők, de Ayari 22 méteres bombája a bal felső sarokban kötött ki, ünneplése viszont visszafogott volt tunéziai származása miatt. A svédek a későbbiekben is fölényben futballoztak, Isak pedig egy remek bal oldali szóló végén befele cselezett, majd laposan a bal alsó sarokba lőtt. Ezt követően már kényelmesebb tempóra váltott az európai gárda, ami megbosszulta magát, mert a térfeléről kiszabaduló Tunézia még a szünet előtt szépített Rekik fejesével.

A második félidő eleje kiegyenlített játékot hozott, a svédek valamelyest hagyták támadni az ellenfelet, mert így a végig nagy kedvvel futballozó csatárduója, Isak és a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres – a megnyíló területet kihasználva – sokszor lendületből vezethette a labdát a tunéziai védelemre, ami sok veszélyt jelentett. De nem ilyen akcióból, hanem Isak labdaszerzésének köszönhetően talált be Gyökeres. Az újabb bekapott gól alaposan visszavetette az afrikaiakat, akik kissé hitehagyottá váltak, ezen a szövetségi kapitányuk hármas cseréje sem tudott változtatni. Svédország könnyedén őrizte kétgólos előnyét, ráadásul a hajrában a becserélt Svanberg első labdaérintéséből végleg eldöntötte a találkozót, Isak pedig gólja mellett második gólpasszát adta. A kegyelemdöfést Ayari második távoli bombagólja adta meg Tunézia számára.

A második fordulóban az afrikai együttes Japánnal, míg az európai gárda Hollandiával találkozik.

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