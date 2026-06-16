Vb-2026: a második félidő fele elég volt Szenegál legyőzéséhez a franciáknak

A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte a szenegáli csapatot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság I csoportjának küzdelmeit megnyitó keddi találkozón New Yorkban.

Mindössze a második egymás elleni találkozójára készült New Yorkban a francia és a szenegáli együttes: a felek a 2002-es vb-n ugyancsak a csoportkör első fordulójában mérkőztek meg, akkor az afrikaiak hatalmas meglepetésre 1-0-ra legyőzték európai riválisukat, amely címvédőként végül tovább sem jutott.

Folyamatos, ám nem túl magas iramú játékkal és érdemi helyzet nélkül telt el az első bő húsz perc, sokáig a szenegáli hálóőr tizenhatoson belül bemutatott csele jelentette a legnagyobb izgalmat.

Az ivószünet előtt Jackson kapufán csattanó kísérlete lepte meg a franciákat, a játékszer Maignanra pattant vissza, a kapusról pedig szögletre. A háromperces játékmegszakítás után Szenegál valamelyest előrébb merészkedett, ám jelentős változást ez sem hozott: a tempó nem nőtt, továbbra is sok volt a rossz megoldás, és bár a szünet előtti pillanatokban adódott egy nagy lehetőség a szenegáli válogatott előtt, az első félidő kaput eltaláló lövés nélkül ért véget.

A második játékrész ígéretes francia kísérlettel indult – ilyen a szünet előtt egy sem akadt –, az 53. percben pedig Mendynek már védenie is kellett Olise megindulásánál.

Érezhetően élénkebbé vált a meccs, a szenegáli kapus Mbappé ziccerét is hárította, majd szűk egy óra elteltével tizenegyesgyanús szitációt ellenőrzött a videobíró segítségével a játékvezető.

A legutóbbi döntős francia válogatott ritmusváltásai több veszélyt hordoztak magukban, egy ilyenből szerezte meg 13. vb-találatát Mbappé. Jackson rögtön válaszolt is, ám les miatt érvénytelenül tette ezt, az európaiak pedig nem vettek vissza, Barcola két perccel becserélése után betalált.

A sárga lap nélkül véget érő, sportszerű mérkőzés hosszabbítása két találatot is hozott: előbb az ugyancsak csereként beállt Mbaye szépített életerős lövésével, majd Mbappé távolról állította be a végeredményt.