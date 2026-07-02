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A spanyol Mikel Oyarzabal a gólját ünnepli a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Spanyolország-Ausztria mérkõzésen a Los Angeles-i SoFi Stadionban 2026. július 2-án.
Nyitókép: Jae C. Hong

A spanyolok gond nélkül a 16 közé jutottak Ausztria ellen

Infostart / MTI

Oyarzabal kettőt is lőtt, 3-0-ra verte a spanyol válogatott Ausztriát a foci-vb-n. A nyolcaddöntőben a portugál–horvát párharc győztesével találkoznak.

A spanyol válogatott négy mérkőzés után sem kapott gólt, miután 3-0-ra legyőzte Ausztriát csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésén Los Angelesben.

A vezetést Mikel Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a végeredményt, a kettő között pedig Pedro Porro első válogatottbeli találatával volt eredményes.

A spanyolok 2010 óta először nyerték meg a csoportkör utáni első mérkőzésüket a kieséses szakaszban, tizenhat évvel ezelőtt a világbajnoki címet is megszerezték.

Az osztrák válogatott legutóbb az 1954-es világbajnokságon nyert meccset a csoportkör után, azóta a jelenlegi a hatodik tornája, s csak harmadszor szerepelt a kieséses szakaszban, de a hetvenkét éve tartó rossz sorozatát ezúttal sem tudta lezárni.

A spanyol válogatott hétfőn közép-európai idő szerint 21 órától a portrugál-horvát párharc győztesével játszik a dallasi nyolcaddöntőben.

Az első negyedórában a spanyolok beszorították ellenfelüket, gyors és pontos labdajáratással végig nyomás alatt tartották az osztrák védelmet, de gólhelyzetig nem jutottak. Közeledve a játékrész feléhez Ausztria is egyre többször jutott át a felezővonalon, de támadások vezetésére nem nagyon maradt területe és lehetősége. Közben Marc Cucurella betalált ugyan, de a játékvezető az osztrák kapus akadályozása miatt érvénytelenítette a gólt. A következő percekben is Alexander Schlager került a középpontba, előbb Lamine Yamal, majd Mikel Oyarzabal lövésénél védett, de a 36. percben Oyarzabal 11 méteres lapos lövésénél már a Salzburg játékosa is tehetetlen volt. Az első játékrész hosszabbításában újfent Schlager védései kellettek, hogy csak egygólos maradjon a spanyolok előnye: Álex Baena 20 méterről elvégzett szabadrúgása után a kapus a lécre ütötte a labdát, majd Yamal közeli lövésénél is hárított.

Fordulás után talán csak annyiban változott a játék képe, hogy az osztrákok megpróbálták a középpályán átvinni a labdát, de többször már a saját térfelükön elveszítették, a spanyolok viszont nem használták ki a mezőnyfölényt. Ugyanakkor a labdabirtoklásban továbbra is bízhattak, márpedig így az ellenfélnek esélye sem volt az egyenlítésre. Fél órával a rendes játékidő vége előtt pályára lépett Sasa Kalajdzic, aki a csoportkör utolsó fordulójában Algéria ellen a 95. percben állt be, és fejjel egyenlített, amely nélkül az osztrákok elbúcsúztak volna a tornától. A csatárnak ezúttal sem kellett egy percnél több, hogy fejjel veszélyeztessen, de a labda néhány centivel a léc fölött hagyta el a játékteret. Az első és egyetlen lehetőséget veszni hagyta Ralf Rangnick szövetségi kapitány együttese, a 66. percben pedig eldőlt a mérkőzés, mivel Pedro Porro pályafutása első válogatottbeli találatával kétgólosra növelte a spanyol előny. A végeredményt Oyarzabal állította be a 89. percben, csapata pedig négy mérkőzés után sem kapott még gólt a világbajnokságon.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A spanyolok gond nélkül a 16 közé jutottak Ausztria ellen

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