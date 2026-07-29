Kritikus hét következik a Velencei-tónál

Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei-tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 centiméter a vízállás.

A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei-tavon, akkor az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt. A korábbi negatív rekordot, 53 centimétert 2022 szeptemberében rögzítették – tette hozzá.

Pálinkás Imre Pál közölte, hogy korábban készült intézkedési terv a Velencei-tó halállományának megmentésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az érintett hatóságok szakembereinek bevonásával. Jelezte, hogy amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet, azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni.

Pálinkás Imre Pál arról is beszélt, hogy végeztek kutatóhalászatot, a halak azonban nincsenek összeállva, szétszóródva vannak a vízben, természetes módon viselkednek, amit a horgászok is rendre megerősítenek.

A kirendeltségvezető korábban elmondta: a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonyabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-tól fürdőzési tilalmat rendelt el öt velencei-tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni.A következő strandokra érvényes a tilalom: Agárd Park Strand Kemping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabadstrand, Velence Resort & Spa Strand.