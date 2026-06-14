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A német Jamal Musiala gólt lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én.
Nyitókép: Eric Gay

Itt az első kiütés a világbajnokságon

Infostart / MTI

A négyszeres győztes német válogatott 7-1-re verte az újonc Curacaót vasárnap a tengerentúli labdarúgó-világbajnokság E csoportjának nyitómérkőzésén.

Manuel Neuer 125. mérkőzését játszotta a német csapatban, ezzel az első játékos, aki 40 évesen pályára lépett hazája válogatottjában, s az ötödik világbajnokságával beállította Lothar Matthäus vb-rekordját. A Bayern München kapusa huszadik vb-mérkőzését játszotta, ezzel a kilencedik helyre lépett előre az örökranglistán, amelyet Lionel Messi vezet - egyelőre - 26 találkozóval.

Dick Advocaat, a curacaói válogatott holland szövetségi kapitánya korábban hazája mellett dolgozott a dél-koreai, a belga, az orosz, a szerb, az iraki és az emírségekbeli nemzeti együttesnél, a mostani a harmadik tornája.

Houston, 2026. június 14. A német Leroy Sane kapura lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én. MTI/EPA/Saw Wasson
Houston, 2026. június 14. A német Leroy Sane kapura lõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság E csoportja elsõ fordulójának Németország-Curacao mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 14-én. MTI/EPA/Saw Wasson

A német válogatott az első perctől kezdve érvényesítette erőfölényét, és Felix Nmecha már a hatodik percben vezetést szerzett. A Dortmund középpályása a tizenhatos előterében kényszerítőzött Florian Wirtz-cel, majd 15 méterről jobbal tekert a kapu bal oldalába. A gólt követően Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese nem állt vissza, három perccel később Nmecha csaknem duplázott, majd Wirtz is próbálkozott távolról, de eredménytelenül. Aztán a karibi ellenfél a 21. percben eljutott a német kapuig, s ha már ott járt, egyenlített. Livano Comenencia 15 méterről lőtt, a labda pedig Joshua Kimmich lábán megpattanva a jobb alsó sarokba vágódott. A német együttes ezek után még nagyobb tempóra váltott és előbb Nico Schlotterbeck közeli fejesénél Eloy Room tolta ki a léc alá tartó labdát, majd Leroy Sané helyzeténél a belső védő Riechedly Bazoer mentett nagyot. A szünetig azonban nem húzta ki a curacaói csapat, mert a 38. percben jobb oldali szöglet után Schlotterbeck fejjel mégis csak betalált, majd

az első játékrész ráadásának ötödik percében Kai Havertz tizenegyesből kétgólosra növelte csapata előnyét.

Fordulás után éppen csak eltelt egy perc, amikor Kimmich indította Jamal Musialát, a Bayern München középpályása pedig az öt és feles jobb oldali sarkától kilőtte a jobb alsó sarkot. Az első játékrész hajrájában és közvetlenül a szünet után kapott gólok végleg megtörték Curacao ellenállását, s a helyzetek alapján csak a négyszeres vb-győztesen múlt, hány góllal nyeri meg a mérkőzést. Végül 7-1-re győzött, mert Nathaniel Brown, a csereként beállt Deniz Undav és a duplázó Havertz tízperces időközönként volt még eredményes. A német együttes a csütörtök óta tartó világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelmével kezdte meg szereplését a tornán.

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