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PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Vinicius Junior of Brazil reacts during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images)
Nyitókép: Europa Press Sports, Europa Press via Getty Images

Vb-2026 – Kikapott a braziloktól, Haiti az első búcsúzó

Infostart / MTI

Elsőként Haiti számára zárul le biztosan a szereplés a csoportkör végeztével az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon azzal, hogy az ország együttese a C csoport pénteki mérkőzésén, Philadelphiában 3-0-ra kikapott a brazil csapattól.

A C csoport küzdelmei közép-európai idő szerint csütörtökön 0 órai kezdettel Skócia-Brazília és Marokkó-Haiti találkozókkal zárulnak.

A sérüléssel bajlódó Neymar nem volt bevethető a brazil csapatban a Philadelphiában rendezett összecsapáson, amelyen Haiti válogatottja azzal a tudattal lépett pályára a skótok felett aratott marokkói siker tudatában, hogy amennyiben nem szerzi meg története első világbajnoki pontját, úgy a 48 csapatos torna első biztos búcsúzója lesz.

A várakozásoknak megfelelően jelentős brazil mezőnyfölénnyel indult a meccs, amelynek elején szögletet végezhetett el annak nyomán, hogy Haiti kapusa nem végezte el a rendelkezésre álló tíz másodperc alatt a kirúgást a tornára bevezetett új szabály értelmében. Még negyedóra sem telt el, amikor Raphinha gólt szerzett, ám ezt les miatt még nem adta meg a játékvezető. Az első játékrész derekán aztán góllá érett a harmadik nagy brazil lehetőség: Vinícius lövését még védte Placide, ám a menteni igyekvő Delcroix az olimpiai bajnok Cunha lábára rúgta a labdát, amely a kapuba pörgött. Haiti támadójátéka többször is statikus volt, a brazil labdaszerzések pedig rendre veszélyt hordoztak magukból, egy ilyenből született meg Vinícius kiugratása után Cunha második találata, a rövid felsőbe vágta a játékszert. A jól játszó Raphinhát még a szünet előtt kényszerűségből lecserélte Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. Társai nélküle is háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre, az első két találatban is kulcsszerepet vállaló Vinícius értékesítette a ziccerét, így Marokkó után Haiti kapuját is bevette.

A fordulás után visszaesett az iram, noha Haiti kettős cserével frissített a szünetben, a brazilok viszont magabiztos előnyük tudatában visszavettek, Vinícius villanásai jelentettek csak veszélyt időnként. A második játékrész derekán közel járt a gólhoz Haiti, ám előbb a kapus Alisson védett, majd Danilo vágta ki a labdát szinte a gólvonalról. A brazilok egy látványos támadás végén lőttek felső lécet, ám ezt lesről tették, ahogyan később Endrick gólját is emiatt érvénytelenítette a játékvezető. Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára a rendes játékidő utolsó húsz percére állt be csereként, a hajrában az eredmény már nem változott, noha mindkét kapu előtt voltak helyzetek.

A karibi ország együttese 1974 után másodszor vesz részt világbajnokságon, ötödik meccsén az ötödik vereségét szenvedte el, a csoportkörrel pedig biztosan véget ér a szereplése.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Vb-2026 – Kikapott a braziloktól, Haiti az első búcsúzó

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