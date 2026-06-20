Vb-2026 – Kikapott a braziloktól, Haiti az első búcsúzó

A C csoport küzdelmei közép-európai idő szerint csütörtökön 0 órai kezdettel Skócia-Brazília és Marokkó-Haiti találkozókkal zárulnak.

Világbajnokság, C csoport, 2. forduló: Brazília-Haiti 3-0 (3-0) Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző, v.: Hernández (spanyol)

gólszerzők: Cunha (23., 36.), Vinícius (45+3.)

sárga lap: Douglas Santos (65.), illetve Arcus (4.), Pierrot (45+4.), Jean Jacques (72.)

Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Lucas Paqueta (Martinelli, 64.), Bruno Guimaraes (Éderson Silva, 81.), Casemiro, Vinícius (Danilo Santos, 81.) – Cunha (Endrick, 64.), Raphinha (Rayan, 40.)

Haiti: Placide – Arcus (Simon, a szünetben), Adé, Duverne, Delcroix, Expérience – Casimir (Deedson, 62.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben)

A sérüléssel bajlódó Neymar nem volt bevethető a brazil csapatban a Philadelphiában rendezett összecsapáson, amelyen Haiti válogatottja azzal a tudattal lépett pályára a skótok felett aratott marokkói siker tudatában, hogy amennyiben nem szerzi meg története első világbajnoki pontját, úgy a 48 csapatos torna első biztos búcsúzója lesz.

A várakozásoknak megfelelően jelentős brazil mezőnyfölénnyel indult a meccs, amelynek elején szögletet végezhetett el annak nyomán, hogy Haiti kapusa nem végezte el a rendelkezésre álló tíz másodperc alatt a kirúgást a tornára bevezetett új szabály értelmében. Még negyedóra sem telt el, amikor Raphinha gólt szerzett, ám ezt les miatt még nem adta meg a játékvezető. Az első játékrész derekán aztán góllá érett a harmadik nagy brazil lehetőség: Vinícius lövését még védte Placide, ám a menteni igyekvő Delcroix az olimpiai bajnok Cunha lábára rúgta a labdát, amely a kapuba pörgött. Haiti támadójátéka többször is statikus volt, a brazil labdaszerzések pedig rendre veszélyt hordoztak magukból, egy ilyenből született meg Vinícius kiugratása után Cunha második találata, a rövid felsőbe vágta a játékszert. A jól játszó Raphinhát még a szünet előtt kényszerűségből lecserélte Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. Társai nélküle is háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre, az első két találatban is kulcsszerepet vállaló Vinícius értékesítette a ziccerét, így Marokkó után Haiti kapuját is bevette.

A fordulás után visszaesett az iram, noha Haiti kettős cserével frissített a szünetben, a brazilok viszont magabiztos előnyük tudatában visszavettek, Vinícius villanásai jelentettek csak veszélyt időnként. A második játékrész derekán közel járt a gólhoz Haiti, ám előbb a kapus Alisson védett, majd Danilo vágta ki a labdát szinte a gólvonalról. A brazilok egy látványos támadás végén lőttek felső lécet, ám ezt lesről tették, ahogyan később Endrick gólját is emiatt érvénytelenítette a játékvezető. Lenny Joseph is, a Ferencváros 25 éves csatára a rendes játékidő utolsó húsz percére állt be csereként, a hajrában az eredmény már nem változott, noha mindkét kapu előtt voltak helyzetek.

A karibi ország együttese 1974 után másodszor vesz részt világbajnokságon, ötödik meccsén az ötödik vereségét szenvedte el, a csoportkörrel pedig biztosan véget ér a szereplése.