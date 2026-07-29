Vadbalesetek: üzent a rendőrség a Balatonnál járóknak, egy térkép is segíthet

A vadelütések többnyire az éjszakai, hajnali órákra jellemzőek, általában ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban. Ezen időszakban indulnak el búvóhelyeikről táplálékot, vizet keresni. A vadállomány növekedése miatt azonban a somogyi utakon is a nap szinte minden szakában számítani kell arra, hogy összetalálkozik velük a közlekedő – írta a Sonline.

A lap közölte, hogy a somogyi rendőrök együttműködnek az erdészetekkel és a vadásztársaságokkal, ugyanakkor azt tanácsolják az autósoknak, hogy vezessenek fokozott óvatossággal még akkor is, ha nincs elhelyezve vadveszélyre figyelmeztető közlekedési jelzőtábla az adott útszakaszon, mert bárhol előfordulhat vadbaleset.

A tó északi partján már működtet a rendőrség egy „vadtérképet”: a Veszprém vármegyei rendőrség gyűjti a vadelütések helyszíneit, az oldalt itt lehet megtekinteni. Ők is folyamatosan hangsúlyozzák: a vadveszély táblától függetlenül minden autós

a megszokottnál lassabban közlekedjen erdős-bokros területen, folyamatosan figyelje az út mindkét oldalát, és ha vadat lát, azonnal lassítson!

A cikkben kiemelték még, hogy vigyázni kell lakott területen, vagy annak határán is, mivel a vadon élő állat megjelenésére ezeken a helyeken is számítani kell.